Türkiye Turizminde Rekor Başarı

09.02.2026 11:14
TÜROFED Başkanı Yağcı, 2022'de Türkiye'nin turizmde 65 milyar gelir ve 64 milyon turistle rekor kırdığını belirtti.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye'nin jeopolitik açıdan yaşadığı sıkıntılara rağmen geçen yıl turizmde hem turist sayısı hem gelir noktasında en yüksek rakamlara ulaştığına dikkati çekerek, bunun önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Yağcı, AA muhabirine, Türkiye'nin turizmde kendisini kanıtlayan bir ülke olduğunu söyledi.

Geçen yıl bir önceki yıla göre turist sayısında yaklaşık yüzde 3, turizm gelirinde ise yüzde 7'lik bir büyüme kaydedildiğini ifade eden Yağcı, "65 milyar turizm geliri, 64 milyon turistle geçen yılı kapattık. Bizim açımızdan en yüksek turizm rakamlarına hem kişi sayısı hem de gelir açısından yakaladığımız bir yıl oldu. Bölgemizde yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen bu rakamlara ulaşmak bizim için son derece anlamlı. Bir daha gördük ki Türkiye gerçekten dünyada güçlü bir turizm ülkesi." dedi.

Türkiye'nin dünyada en fazla turist ağırlayan 4'üncü ülke olduğunun altını çizen Yağcı, bunu önemli bir başarı olduğunu dile getirdi.

Yağcı, sektör olarak bu yıldan da umutlu olduklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2026'ya umutla başladık. Tabii bölgemizde yaşadığımız jeopolitik sıkıntıların farkındayız ama inanıyoruz ki sektör olarak bu yılı gelir ve turist sayısı anlamında 2025'ten biraz daha üzerinde kapatacağımızı umut ediyoruz. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Bölgemizde oluşabilecek tüm sıkıntılara rağmen Türkiye turizm sektörü krize bağışıklık kazanmış bir sektör, dolayısıyla elimizden gelenin en iyisini yaparak yine iyi bir turizm geliri ve rakamına ulaşacağımızı düşünüyorum."

"Türkiye turizmde farklı alternatiflere sahip"

Erkan Yağcı, Türkiye'nin sadece sahil, deniz, kum destinasyonuyla ön plana çıkmadığını, farklı turizm alternatiflerine sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin zengin turizm potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Yağcı, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin turizmi 12 aya yayma ve tüm bölgelere yayma gibi stratejisi var. Bu stratejinin ana unsurlarından biri de sadece yaz turizmi değil, kış ile yan sezon dediğimiz ilkbahar ve sonbahar döneminde de gelen turist sayısını artırmak. Bunun için yıl genelinde çok yoğun çaba gösteriliyor. Spor ve kongre turizmleri gibi farklı dallarda çalışmalar yapılıyor. Bunların meyvesini de alıyoruz. Gelen turist sayısını yazın değil, kışın da artırmak gibi bir hedefimiz var."

Türkiye'nin kış ile bahar mevsimlerinde ön plana çıkan kongre turizminde önemli bir potansiyeli barındırdığını ifade eden Yağcı, özellikle Antalya'nın her yıl ulusal ve uluslararası çok sayıda organizasyona ev sahipliği yaptığını kaydetti.

"Dünyanın gözü Antalya ve Türkiye'de olacak"

Antalya'da bu yıl 17-19 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), 5-9 Ekim'de dünyanın en prestijli uzay etkinliklerinden 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) yapılacağını anımsatan Yağcı, bunların dünya genelinde önemli organizasyonlar olduğunu vurguladı.

Etkinliklerle tüm dünyanın gözünün Antalya'da ve Türkiye'de olacağını belirten Yağcı, "Böyle organizasyonların Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da yapılıyor olması çok çok önemli. Antalya hem yatak kapasitesi hem de turist sayısı açısından sadece Türkiye'de değil, dünyada en fazla ziyaretçi kabul eden ilk 10 şehirden biri. Dolayısıyla organizasyonların burada yapılması son derece önemli." diye konuştu.

Bu tür organizasyonların hem ülkenin tanıtımına hem de turizme önemli katkı sunacağını ifade eden Yağcı, sektör olarak da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

