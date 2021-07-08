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Türkiye Uçan Arabalarda da Dünya Liderliğine Oynayacak" - Son Dakika

Türkiye Uçan Arabalarda da Dünya Liderliğine Oynayacak"

08.07.2021 08:06
Türkiye Uçan Arabalarda da Dünya Liderliğine Oynayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 'Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 'Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokolü, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank imzaladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da Dünya liderliğine oynayacak. Nasıl ki insansız hava araçlarındaki başarımız şu anda tüm dünyanın dilindeyse, tüm yenilikçi alanlarda da gençlerimizle birlikte iddiamızı kanıtlayacak başarı hikayelerini yazacağız" dedi.

Türkiye Uçan Arabalarda da Dünya Liderliğine Oynayacak
Mustafa Varank.

"GENÇLERİ GÖKYÜZÜYLE TANIŞTIRACAĞIZ"

Bakan Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gerçekleştirecekleri organizasyonu tekrar gündeme getirmek istediğini dile getirerek, "Her sene Türkiye'nin en büyük teleskobunun yer aldığı 2050 rakımlı Antalya Saklıkent'te bir düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı gerçekleştiremediğimiz bu şenliğimizi bu sene ilk defa uluslararası bir statüye de getirmiş olacağız. 12-15 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 'Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği' ile gençlerimizi gökyüzünün büyüleyici ve ilham verici sırlarıyla tanıştıracağız" diye konuştu.

Bakan Varank, "Bakınız geçenlerde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay 'Uçan araçlarda Dünya liderliğine oynayan bir Türkiye olacak' dedi. Bunun üzerine yine bilindik grup, akıllarınca bu sözle alay etmeye kalktılar. Ben buradan Cumhurbaşkanı yardımcımızın ifadesini gerçekten altını çizerek tekrarlamak istiyorum. Türkiye kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak. Nasıl ki insansız hava araçlarındaki başarımız şu anda tüm dünyanın dilindeyse, tüm yenilikçi alanlarda da gençlerimizle birlikte iddiamızı kanıtlayacak başarı hikayelerini yazacağız. Ufku samandan öteye geçemeyen muhalefet inansa da inanmasa da biz bu başarı hikayelerini yazacağız. Bizim potansiyelimiz bunları yapmaya kadir, çünkü biz gençlerimize güveniyoruz" ifadelerinin kullandı.

Türkiye Uçan Arabalarda da Dünya Liderliğine Oynayacak

Mehmet Kasapoğlu, Mustafa Varank, Girişimcilik, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Türkiye Uçan Arabalarda da Dünya Liderliğine Oynayacak' - Son Dakika


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