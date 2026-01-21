Türkiye-Ürdün İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Türkiye-Ürdün İşbirliği Vurgusu

Türkiye-Ürdün İşbirliği Vurgusu
21.01.2026 23:32
Büyükelçi Caymazoğlu, Türkiye ve Ürdün'ün güçlü işbirlikleri kurabileceğini belirtti.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Türkiye ve Ürdün'ün bölgesel sahiplenme bilinci ile gerçek bir işbirliği modeli oluşturabileğini söyledi.

Büyükelçi Caymazoğlu, Filistin-Ürdün İşadamları Forumu tarafından Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen 12. Ortaklık ve İş Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, "Türkiye-Ürdün Ekonomik İlişkilerinin Bölgesel Yansımaları" başlıklı bir konuşma yapan Caymazoğlu, Türkiye ile Ürdün'ün bölgesel krizlere ve sınamalara karşı güven ve istikrarı sağlayabilecek iki ülke olarak daha güçlü işbirlikleri kurabilme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Göreve geldiğinden bu yana iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmenin en önemli önceliklerinden biri olduğunun altını çizen Caymazoğlu, şunları kaydetti:

"Büyükelçi olarak atandığım bir yıldan bu yana öncelik verdiğim konulardan biri ikili ilişkilerin ekonomik olarak da güçlendirilmesi oldu; ticari ilişkiler kadar endüstri ve yatırım işbirliklerinin aynı derecede öneme haiz olduğunu düşünmekteyim. Türk yatırımcıların, Ürdünlü ve Filistinli sanayicilerle birlikte ortaklıklar kurmasını bölgeye, geleceğine ve istikrarına yatırım olarak görüyoruz."

Türkiye'nin dost ve kardeş ülkeler ile işbirliğinde elinden geldiğince cömert olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Caymazoğlu, "Türk iş insanlarını ve sanayicileri sürekli olarak Ürdün'e gelmeye teşvik ediyoruz. Nitekim Ürdün, bölgesel koşullara rağmen istikrarını koruyabilmiş bir ülke." dedi.

Büyükelçi Caymazoğlu, ekonominin jeopolitik boyutlarına işaret ederek, "Türkiye ve Ürdün, ikili ve bölgesel faydayı önceleyerek bölgenin istikrarı için gerçek bir model oluşturabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu bağlamda Suriye'nin hem Türkiye'ye hem de Ürdün'e komşu bir ülke olduğuna işaret eden Caymazoğlu, Suriye'nin Türkiye ve Ürdün için ortak bir pazar olabileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Ürdün İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
00:09
SON DAKİKA: Türkiye-Ürdün İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
