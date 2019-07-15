Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi Haber

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

3 saat önce

---------------------------------------------------------------------------------------------------15/07 11: 00 Bütçe dengesi 16/07 10: 00 İşsizlik (Nisan dönemi) 19/07 14: 30 TCMB beklenti anketi22/07 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/07 10: 00 Tüketici güven endeksi 25/07 10: 00 Kapasite.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE

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15/07         11: 00     Bütçe dengesi
16/07         10: 00     İşsizlik (Nisan dönemi)
19/07         14: 30 TCMB beklenti anketi
22/07         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku
23/07         10: 00     Tüketici güven endeksi
25/07         10: 00     Kapasite kullanım oranı
25/07         10: 00     Reel kesim güven endeksi
25/07         14: 00     TCMB politika faizi
30/07         10: 00     Ekonomik güven endeksi
31/07         10: 00     Turizm gelirleri
31/07         10: 00     Dış ticaret dengesi
31/07         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                      TSİ

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15 TEMMUZ PAZARTESİ

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ÇİN     05: 00 Sanayi Üretimi YoY
ÇİN     05: 00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN     05: 00 İşsizlik Oranı
ÇİN     05: 00 GDP QoQ
ÇİN     05: 00 GDP YoY
ABD   15: 30 Empire İmalat Endeksi
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16 TEMMUZ SALI

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İNGİLTERE              11: 30 Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY
İNGİLTERE              11: 30 ILO İşsizlik Oranı 3Mths
İNGİLTERE              11: 30 İşgücü Değişimi 3M/3M
EURO BÖLGESİ      12: 00 Ticaret Dengesi
ALMANYA                12: 00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA                12: 00 ZEW Anketi (Beklentiler)
EURO BÖLGESİ      12: 00 ZEW Anketi (Beklentiler)
ABD                          15: 30 Perakende Satışlar MoM
ABD                          16: 15 Sanayi Üretimi MoM
ABD                          16: 15 İmalat Üretimi
ABD                          16: 15 Kapasite Kullanımı
ABD                          17: 00 İş Stokları
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17 TEMMUZ ÇARŞAMBA

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İNGİLTERE              11: 30 TÜFE MoM
İNGİLTERE              11: 30 TÜFE YoY
İNGİLTERE              11: 30 Çekirdek TÜFE YoY
İNGİLTERE              11: 30 ÜFE MoM
İNGİLTERE              11: 30 ÜFE YoY
İNGİLTERE              11: 30 Çekirdek ÜFE MoM
İNGİLTERE              11: 30 Çekirdek ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ     12: 00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ     12: 00 TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ     12: 00 TÜFE YoY
ABD                         14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                         15: 30 Konut Başlangıçları
ABD                         15: 30 Konut Başlangıçları MoM
ABD                         15: 30 İnşaat İzinleri
ABD                         15: 30 İnşaat İzinleri MoM
ABD                         17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                         17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                         17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                         17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                         17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                         17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                         17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                         17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD                         21: 00 Bej Kitap
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18 TEMMUZ PERŞEMBE

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JAPONYA       02: 50 Ticaret Dengesi
JAPONYA       02: 50 İhracat YoY
JAPONYA       02: 50 İthalat YoY
İNGİLTERE     11: 30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE     11: 30 Perakende Satışlar YoY
ABD                15: 30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD                15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD                17: 00 Öncü Göstergeler
ABD                17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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19 TEMMUZ CUMA

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JAPONYA     02: 30 TÜFE YoY
JAPONYA     02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA     02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA     02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA     02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA     02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA     09: 00 ÜFE MoM
ALMANYA     09: 00 ÜFE YoY
ABD              17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi


Amerika Birleşik Devletleri, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:23 Kaynak: DHA
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