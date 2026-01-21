Türkiye-Yunanistan Ortak Eylem Planı Görüşmeleri Atina'da

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theoharis'in başkanlıklarındaki heyetler arasında Türkiye-Yunanistan Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı'nın 9. tur görüşmeleri, Atina'da gerçekleştirildi.

Türkiye-Yunanistan Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı'nın 9. tur görüşmeleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theoharis başkanlığındaki heyetler arasında Atina'da gerçekleştirildi. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşıma göre; toplantıda, Ankara'da yapılan son toplantıdan bu yana Ortak Eylem Planı'nda kaydedilen ilerleme gözden geçirilerek, sürece dahil edilebilecek yeni işbirliği sahaları istişare edildi.

Ortak Eylem Planı

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; toplantıda, dinamik bir süreç olan OEP kapsamındaki projelerin üzerinden geçildi. Bu bağlamda iki ülkenin ilgili kurumları arasındaki mevcut iş birliği ele alındı ve yeni iş birliği alanları üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Türkiye ile Yunanistan arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve pozitif gündem oluşturulması amacıyla 2021 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında yine 2021 yılında Bakan Yardımcısı seviyesinde gerçekleştirilen toplantıda bir OEP üzerinde mutabık kalındı.

Ortak Açıklama

Görüşmeye ilişkin yapılan ortak açıklamaya göre; Bakan Yardımcıları ticaret, ekonomi, gümrük, turizm, ulaştırma, inovasyon, bilim ve teknoloji, tarım, çevrenin korunması, sosyal güvenlik ve sağlık, gençlik, eğitim ve sporun yanı sıra iş çevreleri arasında iş birliği sektörlerinde ortak çıkarlara yönelik projeleri içeren Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı kapsamında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı. Başarıyla tamamlanan maddelere ilaveten, listedeki bazı diğer maddelerde de tatmin edici ilerleme kaydedildiği belirtildi. Ortak Eylem Planı toplantıları aynı zamanda, müteakip Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) sırasında imzalanabilecek ilgili anlaşmaların nihai hale getirilmesi için bir çerçeve de teşkil ediyor. Bu dinamik ve devam eden süreçte kaydedilen ilerlemeyi daha da geliştirmek amacıyla taraflar, mevcut iş birliği alanlarını derinleştirme ve Pozitif Gündem bağlamında yeni gündem maddeleri eklenmesi imkanlarını değerlendirme hususunda mutabık kaldı. - ANKARA