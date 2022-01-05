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TÜRKMEN BAKICININ ÖLÜMÜ: 5 SANIĞA MÜEBBET İSTEMİ - Son Dakika

TÜRKMEN BAKICININ ÖLÜMÜ: 5 SANIĞA MÜEBBET İSTEMİ

05.01.2022 11:30
TÜRKMEN BAKICININ ÖLÜMÜ: 5 SANIĞA MÜEBBET İSTEMİ

BÜYÜKÇEKMECE'de 2019 yılında çocuk bakıcılığı yapan Türkmenistan uyruklu Muhabbat Meremglyyeva'nın apartmanın üçüncü katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada savcı mütalaasını açıkladı.

BÜYÜKÇEKMECE'de 2019 yılında çocuk bakıcılığı yapan Türkmenistan uyruklu Muhabbat Meremglyyeva'nın apartmanın üçüncü katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında 5 şüphelinin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar 2 sanık katılmazken İpek A. Büşra M. ve Fatma M. katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında sanık savunmaları, deliller ve CİMER'e yapılan "O kadını ben ittim aşağı pişmanım" mesajı da değerlendirilerek sanıkların olay günü birlikte maktulü darbedip kasten camdan aşağı attıklarını belirtti. Savcı mütalaasının devamında sanıkların "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti.

Duruşmaya katılan sanık avukatları mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için süre istedi. Mahkeme, sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 18 Eylül 2019 tarihinde Muhabbat Meremglyyeva'nın 9 metre 75 santimetre yüksekliğindeki balkondan düşerek hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemede maktul Meremglyyeva'nın sol bileğinde sanık Ülkü Ç. tarafından ısırılması üzerine diş izlerinin bulunduğu, olay öncesinde sanıklar ile maktul arasında boğuşma meydana geldiği ve maktulün sağ parmakları arasında Ülkü Ç. ve İpek A.'ya ait olduğu değerlendirilen saç tellerinin bulunduğuna yer verildi. İddianamede maktulün atladığı ya da atıldığı yatak odası penceresinden elde edilen parmak izlerinde, pencerenin her iki tarafında da maktule ait parmak izlerinin tespit edildiği de belirtildi. Maktul Muhabbat Meremglyyeva'nın Türkmenistan uyruklu olduğu, sanık İpek A.'nın yanında olaydan yaklaşık iki ay önce bakıcı olarak çalışmaya başladığı belirtildi. Sanık İpek A.'nın evinden 8 bin lira değerinde bir işitme cihazının ve bir miktar paranın kaybolması üzerine maktulden şüphelendiği anlatılan iddianamede, İpek A.'nın arkadaşlarını eve çağırarak maktulü sorguladıkları kaydedildi. Sanıkların alınan ifadelerinde polisi arayacakları sırada maktulün kendilerine engel olduğunu, telefonu sanık İpek A.'nın elinden almaya çalıştığını, maktul ile Ülkü Ç.'nin birbirlerini karşılıklı darp ettiklerini, Ülkü Ç.'nin de maktulün sol bileğini ısırdığını öne sürdüklerine yer verildi. Maktulün çocuk odasına yönelmesi üzerine sanıkların Meremglyyeva'yı yatak odasına soktukları ve maktulün kendini aşağıya atarak öldüğünü söylemelerine itibar edilemeyeceği, olayın oluş şeklinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı iddianamede vurgulandı. İddianamede tutuksuz 5 kadın sanığın "İştirak halinde kasten bir insanı öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.


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Türkmenistan, Büyükçekmece, Cumhuriyet, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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