Tuşba\'da Ev Yangını

Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Dibekdüzü Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerinde olay yerine Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - VAN