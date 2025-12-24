Tuzla Belediyesi'nde Antrenör İsyanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tuzla Belediyesi'nde Antrenör İsyanı

Tuzla Belediyesi\'nde Antrenör İsyanı
24.12.2025 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'da antrenörler, gerekçesiz işten çıkarılmalarına karşı eylem yaptı ve hukuki süreç başlatıldı.

Tuzla Belediyesi Spor Kulübü'ndeki bazı antrenörlerin gerekçesiz şekilde işten çıkarıldığı iddiasıyla antrenörler, sporcular ve aileleri belediye binası önünde eylem yaptı.

Tuzla Kaymakamlığı önünde toplanan grup, "Rakiplere değil, yönetime yenildik" pankartı açarak Tuzla Belediyesi'nin binası önüne kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan ve iş akdi feshedilen tekvando milli takım antrenörlerinden Hüseyin Kurt, Tuzla Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde uzun süredir antrenörlük yaptıklarını, hiçbir gerekçe gösterilmeden, haksız bir şekilde görevlerine son verildiğini söyledi.

Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı Sevcan Bilir'in aldığı haksız kararla işten çıkartıldıklarını, tekvando ve kick boks dallarında müsabakalara hazırlanan milli takım sporcularının da mağdur edildiğini öne süren Kurt, "Aldığımız verilere göre 2 bin 43 sporcumuz şu an spor yapamıyor. Bunların 200'e yakını bu sene Avrupa'da, dünyada, Türkiye Şampiyonası'nda ve İstanbul Şampiyonası'nda madalya kazanmış sporcular. Bunların velilerine, herhangi bir bilgilendirme yapılıp derslerin olmayacağı veya yeni bir hocanın geleceği de söylenmemiş." diye konuştu.

Türkiye Şampiyonası seçmelerinin 7 Ocak'ta yapılacağını söyleyen Kurt, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın antrenörleri yok. Okullara yeni başlayanlar için hoca göndermişler tepkiden dolayı. Ringlerde dövüşecek sporcuların antrenörleri yok, kulüpleri yok, lisansını çıkaracak kişiler yok. Biz de bu hukuksuzluğu tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ailelerle birlikte CİMER üzerinden şu an 214 tane şikayetimiz var, müfettiş istiyoruz. Çünkü burada birinci kademe antrenörlük belgesi olan Kenan Günaydın'ı, işten haksız yere atılan ve üçüncü kademe antrenörlük belgesi olan Erdal Mırat'ın yerine görevlendirmeyle getiriyorlar. Görevlendirme ile getirilen bu kişi halı saha sorumlusu olarak belediyede çalışıyor. Şimdi bunu soruyorum. Halı saha sorumlusu nasıl dünya şampiyonasına gidiyor? Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı Bilir, spordan anlamıyor. Belediyeyi babasının çiftliği gibi kullanıyor."

Tuzla halkı ve sporcular olarak yapılan bu haksızlık ve hukuksuzluğu kabul etmeyeceklerini vurgulayan Kurt, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu ve hukukun üstünlüğünü tanıdığını, hukukun devreye gireceğini dile getirdi.

"Hocalarımız, bizleri olumsuz durumlardan uzak tutan kişilerdi"

Kick boksta dünya ikinciliği bulunan milli sporcu Mücahit Milli ise "21-30 Kasım tarihlerinde Dubai"de Dünya Şampiyonası düzenlendi. Erdal hocam, benimle birlikte milli takım antrenörü olarak Dünya Şampiyonası'na geldi. Ben de 69 kiloda ülkemi temsil etmek için oraya gittim. Dünya ikincisi oldum. Bu başarıyla şehrimizi, Tuzla Belediyemizi ve Tuzla Belediye Spor Kulübü'nü temsil etmiş olduk. Ülkeme geldiğimde bir karşılanma bekliyordum. Ancak karşılaştığım manzara hocamın işsiz kalması, hocalarımın işten ayrılması oldu. Çok mağdur bir durumdayız." ifadelerini kullandı.

Tekvandocu Şahsenem Bağator da yaşanan duruma tepki göstererek, "Yıllardır bizimle çalışan, her şeyimizden haberdar olan hocalarımız bizleri adeta sokaktan, gündemde gördüğümüz olumsuz durumlardan spor sayesinde uzak tutan kişilerdi. Biz bu alana yönelmiş, kendimizi geliştirmiş sporcularız. Ancak şu an karşılaştığımız manzara hiç hoş bir durum değil." dedi.

Sporcu velisi Emine Bal, yaklaşık 10 yıldır iki oğlunun tekvandoyla ilgilendiğini, yaşanan gelişmelerin hem çocukları hem de aileleri mağdur ettiğini dile getirdi.

Avukat Mesut Ağdağ ise konuya ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını belirterek, "Hukuki açıdan baktığımızda, Tuzla Belediyesi tarafından dört antrenörün iş sözleşmesi kanun uyarınca hiçbir haklı ya da geçerli sebep gösterilmeksizin feshedilmiştir. Bu nedenle bugün buradayız. Biz avukatlar olarak antrenörlerimiz adına hukuki süreci başlatmış bulunuyoruz. Antrenörlerimizin yeniden sporcularının başına geçerek görevlerini yapabilmeleri için gerekli hukuki süreç de başlamış durumdadır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Tuzla Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Tuzla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla Belediyesi'nde Antrenör İsyanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

06:25
Gözaltına alınan Sadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntü
06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:37:35. #7.11#
SON DAKİKA: Tuzla Belediyesi'nde Antrenör İsyanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.