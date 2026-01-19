Tuzla'da Çakmak Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Tuzla'da Çakmak Fabrikasında Yangın

19.01.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'da çakmak üretim fabrikasında yangın çıktı, ekipler kontrol altına aldı, maddi hasar büyük.

Tuzla'da bulunan çakmak üretim fabrikasında yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle birlikte kontrol altına alınırken, fabrikada geniş çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olay, 10: 15 sıralarında Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan çakmak üretim fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı üretim tesisinin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın çatı kısmına doğru sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle üretim tesisi tahliye edilirken, yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı maddi hasar oluştu. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Tuzla, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Tuzla'da Çakmak Fabrikasında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

12:05
İstanbul’da Kar Sebebiyle Metro Aksamaları
İstanbul'da Kar Sebebiyle Metro Aksamaları
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
11:26
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:13:47. #7.11#
SON DAKİKA: Tuzla'da Çakmak Fabrikasında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.