Son dakika haberleri: TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: "18 Mart 1915 Türk'ün hayata tutunuşunun zaferi olan Çanakkale Zaferi kazanılmıştır"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Çanakkale Zaferi'nin yeniden doğuşun simgesi olduğunu belirttiği mesajında, "Takvim yapraklarında öyle tarihler, öyle aylar ve öyle günler vardır ki, yeniden doğuşun, zaferlerin, kuruluşun ve varoluşun simgeleri olmuşlardır. Bu bağlamda mart ayı tüm dünyanın siyasi dengelerinin etkilendiği önemli bir ay olarak tarihe kaydedilmiştir. Mart ayı; milletimizin bağımsızlığını elde etmesi açısından bir dönüm noktası olduğu gibi, bu ayda veteriner hekimlik açısından da önemli gelişmeler yaşanmıştır. Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin Kuruluş Kanunu 9 Mart 1954'te kabul edilmiş, 18 Mart 1954'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bir veteriner hekim olan Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletinin imanını, kahramanlığını ve bağımsızlığını dile getiren şiiri, 12 Mart 1921 tarihinde TBMM'de İstiklal Marşımız olarak kabul edilmiş, 30 Mart 1432'de Fatih Sultan Mehmet dünyaya gelmiş, 18 Mart 1915 Türk'ün hayata tutunuşunun zaferi olan Çanakkale Zaferi kazanılmıştır. Çanakkale Zaferi, dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk milletinin belirleyici bir rol oynadığı, kahramanlık ve fedakarlığının doruk noktasına ulaştığı bir saygınlık ve azmin mücadelesinin adıdır" dedi.

Milli bilincin ve ruhun Çanakkale Zaferi ile yeniden ateşlendiğini vurgulayan Eroğlu, mesajının devamında şunları dedi:

"Çanakkale Zaferi, Türk milletinin tarihi serüveninde çok önemli bir yere sahip olmakla beraber, Birinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden biçimlenen dünya ve bu dünyadaki siyasal rejim sistemlerinin yeniden şekillenmesi, siyasal sınırların yeniden çizilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları tarafından Çanakkale savaşları ve kazanılan zaferler, Türk kurtuluş ve bağımsızlık savaşına maya çalmış, milli bilinci ve milli ruhu yeniden ateşlemiş ve Türklük, tarihteki şanlı ve seçkin yerini böylece almıştır. 18 Mart 1915, Türk milletinin 5 bin yıllık tarih sahnesinden silinip gidemeyeceğinin, kısaca hep varoluşunun zaferidir. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde başta Gazi Mustafa kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." - ANKARA