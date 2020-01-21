U16 Milli Takımımız Ege Kupası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor U16 Milli Takımımız Ege Kupası'nda şampiyon oldu - Son Dakika Spor

U16 Milli Takımımız Ege Kupası'nda şampiyon oldu

7 saat önce

Altınordu Serpil Hamdi Tüzün Sahası'ndaki final karşılaşmasında Milli Takımımız Melih Bostan'ın 20.ve 74 dakikalarda attığı iki golle mutlu sona ulaştı.

U16 Milli Takımımız Ege Kupası'nda şampiyon oldu, System.String[]

Altınordu Serpil Hamdi Tüzün Sahası'ndaki final karşılaşmasında Milli Takımımız Melih Bostan'ın 20.ve 74 dakikalarda attığı iki golle mutlu sona ulaştı.


Turnuvada şampiyon olan Milli Takımımıza madalyaları ile şampiyonluk kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü Oğuz Çetin ile Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan birlikte verdi.


Turnuvanın en skorer oyuncusu milli takımımızdan 4 golle Melih Bostan olurken, aynı oyuncumuz final karşılaşmasının da en değerli oyuncusu seçildi. İrlanda Cumhuriyeti de turnuvanın en centilmen takımı seçildi.


STAT: Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi


HAKEMLER: Emre Bulut, Atakan Tutan, Tahir Atakan Açık


TÜRKİYE: Emre Bilgin - Ersin Yılmaz, Emir Ortakaya, Buğra Çağlıyan (Dk.41 Adem Metin Türk), Necati Bilgiç, Melih Bostan, Mahmut Afşar (Dk.41 Yiğit Kerem), Ahmet Buğra Güven, Hamza Yiğit Akman, Ulusoy Mert Kabasakal (Dk.59 Ahmet Karademir), Efe Birinci


GÜNEY KORE: Park Manho - Jang Seokhwan, Kim Jisoo, Kim Raewoo, Her Dongmin, Son Hwi, Chang Hamın (Dk.68 Lee Kyudong), Kim Jinyeop (Dk.59 Lee Sumin), Park Janghangyeol, Cho Youngkwang (Dk.19 Park Gyeom), Kim Dohyun


SARI KARTLAR: Buğra Çağlayan, Ahmet Buğra Güven, Ersin Yılmaz (Türkiye), Her Dongmin


GOLLER: Dk.20 ve 74 Melih Bostan (Türkiye), Dk.50 Chang Hamin


Altınordu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:02 
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