Uçakta akılalmaz olay! Kadın yolcunun müstehcen hareketi şoke etti

Uçakta akılalmaz olay, Baltimore'dan Miami'ye gerçekleştirilen American Airlines seferinde yaşandı. Bir kadın yolcunun uçuş sırasında müstehcen hareketlerde bulunduğu öne sürülürken, diğer yolcuların durumu fark etmesi üzerine kabin ekibi müdahale etti.

SESLERİ DUYUNCA ARKASINA DÖNDÜ

Polise verilen tanık ifadesine göre olay, Baltimore'dan Miami'ye giden uçakta meydana geldi. Katy Inzer isimli kadın yolcu, karı kocanın oturduğu koltukların arkasındaki sırada seyahat ediyordu. Ön tarafta oturan erkek yolcu, bir süre sonra arkasındaki sıradan garip seslerin geldiğini duyduğunu söyledi. Seslerin devam etmesi üzerine arkasına dönen yolcu, Inzer'in kıyafetlerinin bir bölümünü çıkardığını öne sürdü.

UÇUŞ EKİBİ HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Tanık, gördüklerinin ardından vakit kaybetmeden uçuş ekibine haber verdi. Kabin görevlileri kadın yolcunun yanına giderek hareketlerine son vermesini ve kıyafetlerini yeniden giymesini istedi. TMZ'de yer alan habere göre Inzer, uçuş ekibinin uyarısına uydu ve olay sona erdi. Ancak uçak Miami'ye indiğinde konu bu kez güvenlik güçlerine taşındı.

POLİS UÇAK İNDİKTEN SONRA KADINLA GÖRÜŞTÜ

American Airlines uçağının Miami Uluslararası Havalimanı'na inişinin ardından polis ekipleri Inzer ile görüştü. Polis raporuna göre görevliler, kadında "yoğun bir alkol kokusu" olduğunu ve gözlerinin kanlandığını belirtti. Inzer ise uçağa binmeden önce Baltimore'daki uçuşunun yaklaşık iki saat geciktiğini ve bu sırada "birkaç içki" içtiğini söyledi.

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM" DEDİ

Kadın yolcu, uçuş sırasında uyuduğunu belirterek yolculukta meydana gelen olaylarla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını savundu. Tanığın anlattıkları ile Inzer'in ifadesinin ardından olayla ilgili süreç farklı bir boyuta taşındı. Soruşturmayı FBI devraldı.