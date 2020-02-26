UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası'nda Türkiye, İtalya'ya 4-0 yenildi

UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası'nda Türkiye, gruptaki ikinci maçında İtalya'ya 4-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Antalya'da devam eden turnuvada, Mardan 1 Nolu Statta oynanan maçta ay-yıldızlılar, 18. dakikada Tommaso Mancini, 78. dakikada penaltıdan Michele Masala, 88 ve 90+5. dakikalarda Andrea Semenza'nın golleri ile İtalya'ya 4-0 yenildi.

Türkiye, ilk maçında Paraguay'ı 1-0 yenmiş, İtalya ilk maçında Fransa'ya 5-2 yenilmişti.

Günün diğer karşılaşmasında Fransa, Paraguay'ı 5-0 yendi.

Milliler, turnuvadaki son maçında 29 Şubat Cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak.

UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası'nın formatına göre kazanan takımlar 3 puan alırken, kaybeden takımlar puan alamıyor. Karşılaşmaların berabere bitmesi durumunda ise uzatmalara gidilmeden seri penaltı atışları yapılacak ve kazanan takım 2, kaybeden takım 1 puan alacak.