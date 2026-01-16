Uganda'da Seçim Krizi: Museveni Önde, Muhalefet İddialarda Bulundu - Son Dakika
Uganda'da Seçim Krizi: Museveni Önde, Muhalefet İddialarda Bulundu

16.01.2026 17:20
Uganda'da internet kesintisi ve usulsüzlük iddialarıyla gölgelenen seçimlerde Museveni önde.

Uganda'da internet kesintisi, bazı merkezlerde planlanan saatte sandıkların açılmaması ve muhalefetin usulsüzlük iddialarıyla gölgelenen genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin geçici sonuçlara göre önde olduğu bildirildi.

Seçim Komisyonu tarafından açıklanan ve oyların yaklaşık yarısının sayıldığı geçici sonuçlara göre, 40 yıldır iktidarda bulunan Museveni yüzde 70'in üzerinde, rakibi muhalefet lideri Robert Kyagulanyi ise yüzde 19 civarında oy aldı.

Ulusal Birlik Platformu'nun (NUP) lideri ve Bobi Wine olarak tanınan Kyagulanyi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, oy verme günü evinden çıkmasına izin verilmediğini öne sürdü.

Kırsal bölgelerde görevli sandık müşahitlerinin oy verme başlamadan önce kaçırıldığını iddia eden Kyagulanyi, bu durumun oy sayımı sırasında usulsüzlüklerin önlenmesini zorlaştırdığını savundu.

Kyagulanyi, paylaşımında partisinin batı bölgesinden sorumlu üst düzey bir yetkilisinin gözaltına alındığını belirterek, ülke genelinde sandıklara fazla oy atıldığını öne sürdü.

Oy verme sonrasında Kyagulanyi'nin başkent Kampala yakınlarındaki evinin çevresinde sıkı güvenlik önlemler alındığı gözlemlendi.

Polis Sözcüsü Kituuma Rusoke, yerel basına yaptığı değerlendirmede, Kyagulanyi'nin ilgi odağı bir kişi ve aday olmasından dolayı güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Museveni, 1986'dan bu yana iktidarda

Uganda'da seçimler öncesinde internet erişimi ve güvenlik uygulamaları daha önce de tartışmalara yol açmıştı.

Uganda İletişim Komisyonu (UCC), kamu güvenliği gerekçesiyle ülkedeki tüm servis sağlayıcılardan internet hizmetlerini durdurmalarını istemiş, çevrim içi yanlış bilgilendirme, dezenformasyon, seçim usulsüzlükleri ve şiddetin teşvik edilmesinin önlenmesinin amaçlandığını savunmuştu.

Muhalefet ve hak savunucuları ise bu kararın gazeteciler ve aktivistlerin çalışmalarını zorlaştırdığını belirtmişti.

Ülkede 2021'de yapılan önceki başkanlık seçimleri sırasında da internet erişimi en az bir hafta boyunca kesilmiş, seçim sürecinde yaşanan protestolarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

1986'dan bu yana iktidarda bulunan Museveni, yedinci dönem için adaylığını koymuş, bu süreçte anayasal değişikliklerle dönem sınırlaması ve yaş sınırının kaldırılması sayesinde yeniden aday olmasının önü açılmıştı.

81 yaşındaki Museveni, Afrika'da en uzun süre görev yapan liderler arasında yer alırken, son yıllarda iktidarının giderek daha fazla orduya dayandığı değerlendirmeleri yapılmıştı.

Ordunun başında ise cumhurbaşkanının oğlu Muhoozi Kainerugaba bulunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve çeşitli uluslararası kuruluşlar da seçim sürecini yakından izlediklerini duyurmuş, güvenlik ortamı ve temel haklara ilişkin gelişmelere dair endişelerini dile getirmişti.

Yaklaşık 45 milyon nüfusa sahip Uganda'da 21,6 milyon civarında kayıtlı seçmen bulunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

