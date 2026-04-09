Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı

Başarılı oyuncu Uğur Aslan, hayat arkadaşı ve Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon’un doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Eşiyle birlikte çekilmiş samimi bir fotoğraf paylaşan Aslan’ın duygusal mesajı takipçilerinin de dikkatini çekti.

“ÖMRÜMÜN BAHARI İYİ Kİ DOĞDUN”

Uğur Aslan, paylaşımında eşi için, "Ömrümün baharı iyi ki doğdun. Rabbim ne de güzel bahşetmiş seni bana bin şükür" ifadelerini kullandı. Oyuncunun romantik sözleri kısa sürede beğeni topladı.

DEPREMZEDELERE YAPTIKLARI YARDIMLA DA GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Ünlü çift daha önce depremzedelere yaptıkları yardımla da takdir toplamıştı. İddiaya göre Aslan ve Ergenekon, depremden etkilenen bazı ailelerin mahalle bakkallarına olan borçlarını gizlice kapatarak destek oldu.

Konuyla ilgili konuşan Uğur Aslan, yapılan yardımın abartılmaması gerektiğini söyleyerek “Demeyin onu ya. Bu çok marifet değil” sözleriyle dikkat çekmişti. Çiftin yardımları göz önünde yapmamayı tercih etmesi de takdir edilen bir başka detay olmuştu.

SANAT DÜNYASININ ÜRETKEN ÇİFTLERİNDEN

Özellikle Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde canlandırdığı Eren Komiser karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uğur Aslan, oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. Sema Ergenekon ise Kara Para Aşk, Paramparça ve Yargı gibi başarılı projelerin senaristi olarak sektörün önemli isimleri arasında yer alıyor.

Uzun yıllardır evli olan çiftin bu evlilikten üç çocukları bulunuyor. Hem kariyerleri hem de örnek aile hayatlarıyla dikkat çeken ikili, zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla da gündeme geliyor