Ukrayna Bayraktar TB2 ile, asker taşıyan Rus helikopterini vurdu! - Son Dakika
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Ukrayna Bayraktar TB2 ile, asker taşıyan Rus helikopterini vurdu!

09.05.2022 10:26
Ukrayna Bayraktar TB2 ile, asker taşıyan Rus helikopterini vurdu!

Ukrayna, Yılan adasına asker taşıyan Rus Mi-8 helikopterini Bayraktar TB2 SİHA kullanarak vurmayı başardı. İşte görüntüler...

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, her geçen gün iki taraf için de daha yıpratıcı bir hal alıyor. Ruslar, Çeçen birliklerle Kırım tarafından, kendi ordusu ile de Kiev üzerinden ilerlemeye çalışıyor. Fakat Ukrayna, eline ulaşan yardımlarla birlikte saldırıları püskürtmeye, hatta bölgesel olarak geri itmeye devam ediyor. Bugün ise yaşanan ilginç bir olay tüm dünya basınında yer aldı. Ukrayna ordusu, Bayraktar TB2 ile Rus helikopterini vurdu. İşte detaylar…

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Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus Mi-8 helikopterini vurdu!

Rusya, Ukrayna'nın Güney-Batı tarafında yer alan Bilhorod-Dnistrovski veya tarihi adıyla Akkerman ( Moldova'nın Karadeniz'e bağlanmasını engelleyen Ukrayna toprağı) ile altında kalan bölgeye girmeye hazırlanıyor.

Ukrayna Bayraktar TB2 ile, asker taşıyan Rus helikopterini vurdu!

Bu sayede Ukrayna'yı hem Doğu'dan, hem de Batı'dan sıkıştırmayı hedefliyor. Daha sonra ise Güney ve Kuzey bölgelerini ele geçirerek tüm ülkeyi abluka altına almayı planlıyor. Fakat Ukrayna ordusu bu durumun farkında olduğu için bazı önlemler alıyor.

Hatta Ukrayna Hava Kuvvetleri, kullanmış oldukları İHA'lar ile birlikte Akkerman'ın aşağısında bulunan Yılan adasının bir Rus üssü haline geldiğini kısa sürede fark etti. Daha sonra ise çeşitli operasyon planları yapıldı.

Ukrayna Bayraktar TB2 ile, asker taşıyan Rus helikopterini vurdu!

Rusların Akkerman bölgesini ele geçirmek için kullandığı Yılan adasına bu hafta içerisinde bir kaç farklı saldırı gerçekleştirildi. Hatta burada limana yanaşan devriye botları ile yük gemilerinin ve de askeri binaların TB2'ler tarafından vurulduğu videolar paylaşıldı.

Fakat bugün, belki de bir daha eşine benzerine rastlayamayacağımız bir olay gerçekleşti. Ukrayna Hava Kuvvetleri Bayraktar TB2 ile Rus Mi-8 helikopterini vurdu. Uzun bir süredir yaklaşık 100 kilometre uzaktan TB2'lerin kamerası aracılığıyla adayı seyreden Ukrayna tarafı, yaklaşan helikopteri fark ettiğinde bölgeye bir SİHA sevk etti.

Ukrayna Bayraktar TB2 ile, asker taşıyan Rus helikopterini vurdu!

Daha sonra ise Rus Mi-8 helikopterinin iniş yapacağı anı bekledi. İçerisinde bulunan askerleri adaya bıraktıktan sonra hemen kalkış yapmayı planlayan bu sebeple de hafif şekilde hareket etmeye devam eden Rus helikopterini Bayraktar TB2 SİHA kullanarak vurmayı başardı.

Operasyon görüntülerini izlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Ukrayna, Yılan, SİHA, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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