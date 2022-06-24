Son dakika haber... Ukrayna'daki savaş sebebiyle kuzey taşımacılık koridorunun işlememesi, Türkiye'nin de yer aldığı 'Orta Koridoru' ön plana çıkarttı - Son Dakika
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Son dakika haber... Ukrayna'daki savaş sebebiyle kuzey taşımacılık koridorunun işlememesi, Türkiye'nin de yer aldığı 'Orta Koridoru' ön plana çıkarttı

24.06.2022 13:54
Son dakika haber... Ukrayna'daki savaş sebebiyle kuzey taşımacılık koridorunun işlememesi, Türkiye'nin de yer aldığı 'Orta Koridoru' ön plana çıkarttı

Edinilen son dakika haberine göre Çin Ekonomik İşbirliği Toplantısı'nda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Ukrayna-Rusya Savaşı sebebiyle kuzey koridorunun işlememesi Türkiye'nin de içeresinde yer aldığı 'Orta Koridoru' da ön plana çıkartmış görünmektedir" dedi.

Çin Ekonomik İşbirliği Toplantısı'nda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Ukrayna- Rusya Savaşı sebebiyle kuzey koridorunun işlememesi Türkiye'nin de içeresinde yer aldığı 'Orta Koridoru' da ön plana çıkartmış görünmektedir" dedi. ÇİNSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zhou Yanquan "Türk pasaportuna sahip olmamamıza rağmen biz her gün Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına emeğimizi veriyoruz ve Türkiye ekonomisinin vatandaşıyız" ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, TÜSİAD ve Çin Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇİNSİAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, ile TÜSİAD Çin Network üyelerinin katıldığı toplantıda açılış konuşmalarını; TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ÇİNSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zhou Yanquan ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin yaptı. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, "Ukrayna-Rusya Savaşı sebebiyle kuzey koridorunun işlememesi Türkiye'nin de içeresinde yer aldığı 'Orta Koridoru' da ön plana çıkartmış görünmektedir. Bu rotada lojistik hacim artmıştır, yoğunluklar da yaşanmaktadır. Bu çerçevede Çin'in Türk firmalarla işbirliği içerisinde bu hattın rahatlatılmasına yönelik yeni yatırımları devreye almasını önemli görüyoruz. Öte yandan ülkelerimiz arasında düzenli toplanan diyalog mekanizmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu anlamda Türkiye ve Çin arasındaki gıda, e-ticaret, ulaştırma, lojistik gibi alanlarda konuların görüşüleceği, iki ekonomik ilişkilerimize ivme kazandıracağını düşündüğümüz Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın bu sene içinde gerçekleştirilmesi ve özel sektörün de bu sürece dahil edilmesi büyük bir önem arz ediyor. Çin, TÜSİAD'ın uluslararası ajandasında yer alan öncelikli ülkelerinden biridir" dedi.

'ÇİNSİAD: TÜRK EKONOMİSİNİN VATANDAŞIYIZ'ÇİNSİAD Başkanı Zhou Yanquan Türkiye'nin Ukrayna savaşı için arabuluculuk çalışmalarına dikkat çekerek Türkiye'nin ileride de savaşın bitmesi için yapıcı bir rol oynayacağını belirtti. Zhou Yanquan, "Türk pasaportuna sahip olmamamıza rağmen biz her gün Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına emeğimizi veriyoruz ve Türkiye ekonomisinin vatandaşıyız" dedi. Çin ile Türkiye arasında para takas mekanizmasının hayata geçirilmesine yönelik politikaların artmasını umduklarını ifade eden Yanquan Çin para birimine olan güvenini teşvik eden tanıtım faaliyetlerinin artmasını arzu ettiklerini ifade etti.ÇİN BÜYÜKELÇİSİ ŞAOBİN: TÜRKİYE ÇİN İŞRBİLİĞİ TÜM DÜNYANIN YARINA OLACAKÇin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin konuşmasında "Türkiye ve Çin'in yeni gelişen piyasa ekonomisinde yapacağı iş birliği sadece iki ülkenin faydasına olmayacak, aynı zamanda tüm dünya ve bölge ülkelerinin de yararına olacak" dedi. Türkiye'nin küresel ve bölgesel önemli konumuna dikkat çekerek Türkiye ile işbirliği yapılması gerektiğini vurgulayarak "Çin'de iş ortamlarını daha çok iyileştireceğiz. Türkiye dahil tüm ülkelerden gelen şirketlerin Çin'de yatırım yapması, Çin pazarına girmesi sağlanacak. Birlikte gelişmek için tüm yatırımcıları davet ediyoruz. Türk yatırımcılar, Çin ile iş yapmaya büyük önem veriyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ukrayna'daki savaş sebebiyle kuzey taşımacılık koridorunun işlememesi, Türkiye'nin de yer aldığı 'Orta Koridoru' ön plana çıkarttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Ukrayna'daki savaş sebebiyle kuzey taşımacılık koridorunun işlememesi, Türkiye'nin de yer aldığı 'Orta Koridoru' ön plana çıkarttı - Son Dakika
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