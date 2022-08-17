Ukrayna'dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi, Tekirdağ açıklarında - Son Dakika
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Ukrayna'dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi, Tekirdağ açıklarında

17.08.2022 13:41
Ukrayna'dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi, Tekirdağ açıklarında

UKRAYNA'dan yola çıkan 3 bin ton ayçiçeği yüklü, Marshall Adaları bayraklı 'Thoe' isimli gemi, Tekirdağ açıklarında demirlendi.

UKRAYNA'dan yola çıkan 3 bin ton ayçiçeği yüklü, Marshall Adaları bayraklı 'Thoe' isimli gemi, Tekirdağ açıklarında demirlendi.

İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan 'Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ardından Ukrayna'dan yola çıkan, 3 bin 500 ton buğday yüklü, Belize bandıralı 'Sormovskıy 121' isimli gemi, dün Tekirdağ açıklarında demirlendi. Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen 2'nci gemi olan ve 3 bin ton ayçiçeği taşıyan, Marshall Adaları bayraklı gemi 'Thoe' de Tekirdağ açıklarına geldi. Gümrük işlemlerinin ardından gemilerin, limana yanaşacağı belirtildi.


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Ukrayna'dan ayçiçeği tohumu taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı Ukrayna'dan ayçiçeği tohumu taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı Ukrayna'dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ'a yanaştı Ukrayna'dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ'a yanaştı
Kaynak: DHA

Marshall Adaları, Tekirdağ, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi, Tekirdağ açıklarında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi, Tekirdağ açıklarında - Son Dakika
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