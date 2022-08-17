İstanbul 'da Türkiye , Rusya , Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan 'Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ardından Ukrayna'dan yola çıkan, 3 bin 500 ton buğday yüklü, Belize bandıralı 'Sormovskıy 121' isimli gemi, dün Tekirdağ açıklarında demirlendi. Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen 2'nci gemi olan ve 3 bin ton ayçiçeği taşıyan, Marshall Adaları bayraklı gemi 'Thoe' de Tekirdağ açıklarına geldi. Gümrük işlemlerinin ardından gemilerin, limana yanaşacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Marshall Adaları, Tekirdağ, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna'dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi, Tekirdağ açıklarında - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.