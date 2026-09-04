96 bin TL\'ye satılan evler kapış kapış gitti! Köyde boş yer kalmadı

Savaşın Ukrayna'da yol açtığı iç göç, kırsal bölgelerdeki emlak piyasasını da değiştirdi. Daha önce iki bin dolardan satılan köy evleri, kapış kapış satılınca piyasa yükseldi.

2 BİN DOLARLIK EVLERİN FİYATI KATLANDI

Khrypivka'da birkaç yıl öncesine kadar ortalama 2 bin dolara satılan müstakil evlerin fiyatı yoğun taleple birlikte iki katından fazla arttı. Köy muhtarı Oleksandr Tkachenko, artık satılık boş ev bulunmadığını belirtti. Son müstakil ev 5 bin dolardan satışa çıkar çıkmaz alıcı buldu. Doğalgaz ve su tesisatı bulunan evlerde fiyatlar 5 bin ile 7 bin dolar arasında değişirken, altyapısı bulunmayan en basit yapıların fiyatı bile 4 bin dolardan başlıyor.

BELEDİYE EVLERİ SATIN ALMAYA BAŞLADI

Çatışma riski nedeniyle devletin 500 bin grivnalık tazminat programının bölgede uygulanamaması, yerel yönetimleri farklı bir çözüm geliştirmeye yöneltti. Horodnyanska Belediyesi, kendi bütçesinin yanı sıra dışarıdan sağlanan desteklerle tehlikeli bölgelerden ayrılan aileler için 20'den fazla ev satın aldı. Uygulamada evlerin mülkiyeti belediyeye geçerken, bakımını konut idaresi üstleniyor. Yerinden edilen aileler bu evlerde 10 yıl boyunca kira sözleşmesiyle oturuyor. 10 yılın sonunda ise konutlar ailelerin özel mülkiyetine devrediliyor.

67 KİŞİ KÖYE YERLEŞTİ

Kharkiv, Sumy, Herson ve Çernihiv'in sınır köylerinden gelen 67 kişi Khrypivka'ya yerleşti. Yeni ailelerin gelmesiyle köyde çocuk sayısı da 72'ye ulaştı. Hayır kurumları ise kullanıma açılan eski evlerin yenilenmesine destek veriyor. Binalarda yalıtım, pencere ve kapı değişimi, çatı onarımı ve banyo yapımı gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor.

UCUZ EVİN TADİLATI PAHALIYA PATLAYABİLİR

Köyden 8 bin dolara eski bir ev satın alarak yenileyen Alina adlı bir vatandaş da ucuz kırsal konutların beraberinde önemli masraflar getirebileceğine dikkat çekti. Eski yapıların teknik durumunun çoğu zaman kötü olması nedeniyle evin satın alma bedelinin yanı sıra ciddi bir tadilat bütçesi ayırmak gerekiyor. Onarım sürecinin zaman alması da alıcıların hesaba katması gereken konular arasında bulunuyor.

KÖYDE EV KALMAYINCA KOMŞU KÖYLERE YÖNELDİLER

Khrypivka'daki satılık gayrimenkullerin tükenmesinin ardından belediye bu kez çevredeki köylere yöneldi. Yerinden edilen ailelere yeni yaşam alanı oluşturmak isteyen yetkililer, Pivnivshchyna ve Konotop köylerindeki boş evleri satın almaya başladı.