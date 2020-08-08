Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na köprülü kavşak talebi - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na köprülü kavşak talebi

KÜTAHYA - Bir dizi ziyaret için Kütahya bölgesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, Emet ilçesi ziyaretinde, devam eden ilçe bağlantı yollarının hızlandırılması ve çevre yoluna köprülü kavşak talepleri iletildi. Bakan Karaismailoğlu, kavşak talep edilen yerde bizzat inceleme yaptı.

Emet ziyaretinde Bakan Karaismailoğlu'na, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaşun ve AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun eşlik etti. Bakan Karaismailoğlu'nu Emet ilçesinde Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, sivil toplum kuruluşu başkanları, mahalle muhtarları ve parti ilçe başkanları karşıladı.

Belediye Başkanlığı önünde çiçeklerle karşılanan Bakan Karaismailoğlu'na, belediye başkanlığı makamında Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından, ilçenin tanıtımına yönelik brifing dosyası, devam eden projeler ve Bakanlıktan talepleri içeren dosya takdim edildi. Emet ilçesinde yapımı devam eden çevre yoluna yapılması planlanan akıllı kavşak yerine, ilçe halkının can güvenliği adına önem arz eden köprülü kavşak projesi yapımı Bakan Karaismailoğlu'ndan talep edilirken, kendisine günün anısına çini vazo, ilçenin sembollerinden olan ve Türkiye'de sadece Emet ilçesinde yetişen şifa kaynağı sarı ot içeceği hediye edildi.

Bakan Karaismailoğlu, Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından Emet Esnaf Odası, Taşıyıcılar Kooperatifi, Esnaf Kefalet Kooperatifi. Ziraat Odası ve Emetliler Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanları ile bir araya gelerek kısa süren bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde de ilçe STK başkanları, devam eden ilçe bağlantı yollarının hızlandırılması ve çevre yoluna köprülü kavşak taleplerini ilettiler.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Bugün ilçemizi onurlandıran Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza ilçemizin sorunlarını yerinde gösterme ve taleplerimizi aktarma fırsatı bulduk. AK Parti İlçe Başkanlığımız ile birlikte hazırladığımız taleplerimizi içeren dosyamızı bizzat kendilerine hem sunduk, hem de sözlü olarak aktardık. Taleplerimizi arasında yapımı devam eden Simav, Tavşanlı ve Çavdarhisar yollarımızın yapımlarının hızlandırılması, Gediz yolumuz talebi, yine yapımı devam eden çevre yolumuzda köprülü kavşak talebimiz, Türk Telekom alt yapısının değişim ve geliştirilmesi, seneye başlayacak olan alt yapı çalışmaları sonrası belediyemizce tüm ilçe genelinde yapılacak yeni yol, parke, kaldırım ve üst yapı çalışmalarında Bakanlığımız desteklerini içeren taleplerimizi aktardık. Sayın bakanımız özellikle köprülü kavşak talebimiz üzerine çevre yolumuzda kavşak talep edilen yerde bizzat kendileri de inceleme yaptılar. İlçemiz adına hayırlı bir ziyaret oldu. Bakanımızı ilçemizde karşılamada bizlere destek verenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz "dedi.

Emet ilçe çıkışında çevre yolu ve köprülü kavşak talep edilen bölgeyi yerinde ziyaret eden Bakan Adil Karaismailoğlu ilçeden ayrıldı.