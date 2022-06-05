Ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi

05.06.2022 00:57
Ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildiğini duyurdu. 49 bin 616 personelin görev aldığı Güven Huzur uygulamasında, 6 bin 974 metruk bina ve 17 bin 21 umuma açık yer denetlendi. Uygulama kapsamında çeşitli aranan bin 523 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun kullandığı yerler denetlendi

Uygulama terör örgütüyle bağlantılı kişilerin yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park- bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile açılan yollarda, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri girişleri ve çevrelerinde, 49 bin 616 personel ve 203 dedektör köpeği ile 8 bin 456 noktada yapıldı.

Umuma açık yerler denetlendi

Türkiye Güven Huzur uygulamasında; 6 bin 974 metruk bina ve 6 bin 18 park-bahçe kontrol edilirken 17 bin 21 umuma açık yer denetlendi. Denetimi yapılan umuma açık yerlerden 44'üne ise işlem uygulandı.

4'ü çocuk 20 kayıp kişi bulundu

Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan bin 523 şahıs yakalanırken, 4'ü çocuk olmak üzere toplam 20 kayıp vatandaş bulundu. Denetimlerde, 314 kişiye adli-idari işlem yapılırken 57 kişi gözaltına alındı.

558 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada; 160 bin 564 araç kontrol edildi, 5 bin 350 araca işlem yapıldı, 558 araç trafikten men edildi ve 79 aranan araç tespit edildi.

Ayrıca; 11 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 35 mermi, 140,7 gr esrar, 339

gr eroin, 23 gr kokain, 167,6 gr metanfetamin, 198 adet ecstasy, 28 adet sentetik ecza, 3.671 kök kenevir, 2.600 paket kaçak sigara ile 14 adet tabanca şarjörü ve muhtelif parça ele geçirildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Tragger, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika

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