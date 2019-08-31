Ülke ülke gezip farklı kültürleri araştırıyorlar

Güney Afrikalı iki kuzen ile arkadaşları, 3 yıldır gezdikleri ülkelerin kültürlerini araştırıyor.

Güney Afrikalı Jordan Deall (30), kuzeni Luke Macdonald (29) ile arkadaşları Donovan Orr (30), 2016 yılında farklı ülkeleri ziyaret edip kültürlerini araştırmaya karar verdi.

Bugüne kadar genellikle otostopla 12 ülke gezen, 13'üncü ülke olarak İsrail'in ardından Türkiye'ye gelen 3 arkadaş, Samsun'da çeşitli etkinliklere katılıyor.

Deall, Macdonald ve Orr, Türkiye'den sonra Gürcistan, Rusya ve Amerika'ya gitmeyi hedefliyor.

Deall, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitedeyken katıldıkları farklı ülkelerin kültürleri projesinden yola çıkarak belgesel çekmeye, gittikleri ülkelerin kültürlerini araştırmaya karar verdiklerini söyledi.

Yolculuklarına Kongo'ya giderek başladıklarını belirten Deall, "İsrail'den Türkiye Antalya'ya geldik. Antalya'da birisi bize Karadeniz'e gitmemizi söyledi. Biz de Karadeniz'e geldik." dedi.

Türkiye'yi çok farklı bulduklarını dile getiren Deall, burada herkesin arkadaş canlısı ve misafirperver olduğunu, insanların kendilerine bir şeyler vermek için adeta yarıştıklarını anlattı.

Deall, "Herkes bize çay ikram ediyor. Türkiye'yi çok sevdik. Umarım tekrar yolumuz düşer." dedi.

Bafra Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğünde görevli güreş antrenörü Tamer Turan ise yabancı ziyaretçilerin 1 Eylül'de yapılacak Alaçam Kızlan Hüseyin Dede Güreşleri'ne simgesel olarak katılacaklarını kaydederek, "Hayatlarında ilk kez güreş müsabakalarına katılıyorlar. Biz de kendilerine yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.