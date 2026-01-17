Uludağ'da AFAD Kış Eğitimi - Son Dakika
Uludağ'da AFAD Kış Eğitimi

17.01.2026 10:35
AFAD, Uludağ'da kış şartları için arama ve kurtarma eğitimi düzenledi, personel becerileri artırıldı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerince kış şartlarında arama ve kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

AFAD Bursa İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Bolu, Çanakkale ve Yalova'daki AFAD ekiplerinin katılımıyla ağır kış şartlarında personelin müdahale kapasitesini ölçmek ve teknik becerilerini geliştirmek amacıyla Uludağ'da eğitim düzenlendi.

Eğitim kapsamında AFAD personeline arama kurtarma teknikleri, barınma ve hayatta kalma, ekipman kullanımıyla ilgili bilgiler verildi.

AFAD ekipleri, karla kaplı ve dik arazilerde kazazede tespiti ve tahliye yöntemleri, ekstrem düşük sıcaklıklarda operasyonel sürdürülebilirlik için geçici barınma teknikleri, kış şartlarına uygun teknik cihazların ve mekanize araçların operasyonel kullanımı hakkında uygulamalı eğitim aldı.

Söz konusu eğitimle personelin fiziksel dayanıklılığının ve teknik uzmanlığının pekiştirilmesi, olası afet ve acil durumlara karşı kurumsal hazırlık seviyesinin en üst düzeye çıkarılması hedeflendi.

Kaynak: AA

