Uludağ'da Sömestir Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Turizm

Uludağ'da Sömestir Yoğunluğu

25.01.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ'da kayak pistleri dolup taştı, otellerde doluluk oranı %80'e ulaştı, tatilciler güneşli havanın tadını çıkarıyor.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu ve sömestir yoğunluğu yaşanıyor. Konaklayanların yanı sıra günübirlik tatilcilerin de gelmesiyle kayak pistlerinde adım atacak yer kalmadı. Tatilciler, güneşli havada kayak yapmanın tadını çıkardı.

Kayakseverkerin 'Beyaz cennet' olarak tanımladığı Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da, hafta sonu ve sömestir nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 80 olduğu Uludağ'da kar kalınlığı 84 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı en düşük 1, en yüksek 4 derece olarak kaydedildi. Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler oteller bölgesine akın edince, kayak pistlerinde adım atacak yer kalmadı. Hem otellerde konaklayanlar hem de günübirlik olarak gelen kayakseverler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı.

'ULUDAĞ ÇOK GÜZEL AMA FİYATLAR PAHALI'

Sömestiri geçirmek için İzmir'den Uludağ'a geldiğini söyleyen üniversite öğrencisi Zeynep Şaloğlu, ortamı çok sevdiğini belirtirken, fiyatlardan şikayet ederek, "İzmir'de yaşıyorum. Sömestir tatili nedeniyle Uludağ'a geldim. İlk defa Uludağ'a geldim. Zamanımız güzel geçiyor. Eğlenceli ama çok kalabalık. Çok da soğuk değil. Kaymayı öğrenmeye çalışıyorum. Uludağ çok güzel ama fiyatlar biraz pahalı" dedi.

'TIPKI HAYALİMDEKİ GİBİ'

Okul arkadaşlarıyla kafile halinde İzmir'den geldiklerini ve hayatında ilk kez kar gördüğünü söyleyen Yasmin Sözer de "İzmir'den geliyorum. Daha önce hiç kar görmedim. İlk defa görüyorum. Daha önce hiç kar görmediğim için çok eğlenceli geçiyor. Biraz soğuk. Bir de biraz pahalı ama güzel. Sömestir tatili güzel geçiyor. Biraz kalabalık ama şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. İzmir'den okul arkadaşlarımızla geldik. Uludağ'ı çok beğendim. Tıpkı hayalimdeki gibi. Bir daha fırsatım olursa gelirim" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Hava Durumu, Güneşli, Uludağ, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Turizm Uludağ'da Sömestir Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil

17:31
Trabzonspor, Daniel Karlsbakk’ı Türkiye’ye getiriyor
Trabzonspor, Daniel Karlsbakk'ı Türkiye'ye getiriyor
16:39
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
15:26
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:54
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 17:53:15. #7.11#
SON DAKİKA: Uludağ'da Sömestir Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.