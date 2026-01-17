Uludağ\'da Yoğun Sömestir Kalabalığı

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sömestirin ilk gününde pistlerde ve otellerde yoğunluk yaşanıyor. Sömestir nedeniyle aldığı önlemleri artıran jandarma ekipleri, kar lastiği olmayıp zincir bulundurmayan araçların oteller bölgesine çıkmasına izin vermiyor.

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladıkları Uludağ'da, sömestir tatilinin ilk günü yoğunluk yaşanıyor. Konaklamak için ve günübirlik olarak zirveye çıkan tatilciler havanın da güneşli olması nedeniyle pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkartırken; jandarma ekipleri kar lastiği takmayıp zincir bulundurmayan araçların oteller bölgesine çıkmasına izin vermiyor. Meteoroloji Müdürlüğü de perşembe gününe kadar Uludağ ve Bursa'da yoğun kar yağışının beklenmediğini duyurdu.

KAR KALINLIĞI 79 SANTİM

Kar kalınlığının 79 santim, günün en düşük sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'a bu yıl ikinci kez geldiğini söyleyen Kadir Cem Gündoğan, "Burası kayak yapmak isteyenler için gerçekten çok güzel bir yer. Herkesi buraya davet ediyorum" dedi. Diğer yandan toplam 20 otel ve 7 misafirhanenin bulunduğu 8 bin 500 yatak kapasiteli Uludağ'da doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Otellerdeki gecelik konaklama ücreti kişi başı 42 bin TL'ye kadar çıkarken; misafirhanelerde kişi başı tam pansiyon konaklama ücreti 2 bin 450 TL'den başlıyor.