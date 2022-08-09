Karaman eğitim heyeti Romanya'da - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman eğitim heyeti Romanya'da

09.08.2022 16:04
Karaman eğitim heyeti Romanya'da

Ulusal Ajans Erasmus Programı Yetişkin Eğitimi kapsamında, Karaman İl Millİ Eğitim Müdürlüğüne bağlı konsorsiyuma dahil katılımcılardan oluşan heyet, Romanya'da eğitimlere katıldı.

Ulusal Ajans Erasmus Programı Yetişkin Eğitimi kapsamında, Karaman İl Millİ Eğitim Müdürlüğüne bağlı konsorsiyuma dahil katılımcılardan oluşan heyet, Romanya'da eğitimlere katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan başkanlığında Erasmus Programı Yetişkin Eğitimi alanında akreditasyona sahip kuruluşlar için öğrenci ve personel hareketliliği için Romanya'ya giden heyet başkent Bükreş'te eğitim faaliyeti, görüşme ve ziyaretlerde bulundu.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Kılınç, Ayrancı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Candan, Başyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Sekman ve yurt dışı hareketliliğine dahil olan katılımcılar ilk olarak Türkiye Büyükelçiliğindeki Bükreş Müşavirliğini ziyaret etti.

Erasmus Programı ve proje hakkında Bükreş Eğitim Müşaviri Sayın Serpil Murtezaoğlu'na bilgi verilmesinin ardından burada yürütülen eğitim öğretim çalışmaları hakkında bilgi alındı.

5 gün süren proje hareketliliği boyunca Associatia CPDIS adlı kurs merkezinde yetişkin eğitiminde görev alan eğitimcileri ve onların görev yaptıkları kurumları AB standartlarına ulaştırma, nitelikli eğitimci ve nitelikli yetişkin hedeflerine ulaşma ve personelin yetişkin eğitimi ile uzaktan eğitim anlamında dijital yeterlikleri artırma hedefleri doğrultusunda 15 kişiden oluşan heyete eğitimler verildi.

YORUMLAR
500
Başkan Karaman Diyarbakır'da aşure dağıttı Başkan Karaman Diyarbakır'da aşure dağıttı Günlük kiraladığı evde uyuşturucu satan şüpheli yakalandı Günlük kiraladığı evde uyuşturucu satan şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Romanya, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman eğitim heyeti Romanya'da - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:52 Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı Sıla, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu
15:36 Galatasaray, geçtiğimiz yılın Süper Lig gol kralı Umut Bozok ile anlaşmaya vardı
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paniğe kapılan Yunanistan'a mesaj: Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecekler
14:52 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:44 GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, "Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" pankartı
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 16:04:46. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman eğitim heyeti Romanya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş