Ulusal Beslenme Konseyi'nde Veteriner Hekimler de Olmalı

Beslenme konusunda bilgi kirliliğini önlemek ve kafa karışıklığının önüne geçmek için kurulması planlanan 'Ulusal Beslenme Konseyi'nde veteriner hekimlere yer verilmemesi, üzüntüyle karşılandı.

Beslenme konusunda bilgi kirliliğini önlemek ve kafa karışıklığının önüne geçmek için kurulması planlanan 'Ulusal Beslenme Konseyi'nde veteriner hekimlere yer verilmemesi, üzüntüyle karşılandı.



Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye'de veteriner hekimliğin hala sadece hayvan sağlığı ve hayvancılığın geliştirilmesi alanlarında faaliyet gösteren meslek olarak algılanmasını ve yasal düzenlemelerin yanı sıra bakanlıkların çeşitli uygulamalarıyla hükümetin de benzeri yaklaşım içinde olmasını üzüntüyle karşıladıklarını dile getirdi. Aldıkları eğitim gereği insanların tüketimine sunulan hayvansal gıdanın sağlıklı olması konusunda hem uzman hem yetkili olduklarının dikkat çeken Eroğlu, buna rağmen ülke için son derece önemli bir konseyde kendilerine yer verilmemesine anlam veremediklerini de belirtti. Veteriner hekimliğin özellikle gelişmiş toplumlarda saygın meslekler içinde yer aldığını da vurgulayan Ali Eroğlu, sağlıklı beslenme zincirinin bütün halkalarının vazgeçilmez fonksiyonları olmasına rağmen, bu durumun Türkiye'de göz ardı edildiğine dikkat çekti.



Eroğlu veteriner hekimsiz bir yaşamın çok zor olacağını vurgulayıp şunları söyledi:



"Türkiye'de hem yasal düzenlemeler, hem de uygulamalarda veteriner hekimler yeterince dikkate alınmıyor. Oysa veteriner hekimler akademik ve bilimsel eğitim alan bir meslek grubudur. Hayvan sağlığının yanı sıra et, süt ve yumurta gibi hayvansal gıdaların, üretiminden tüketimine yani çiftlikten sofraya kadar olan tüm aşamalarda topluma sağlıklı ulaştırılmasından sorumlu ve yetkiliyiz. Dünya da yükselen bir değer olan 'tek sağlık' konsepti de bu anlayışı gerektirmektedir. Durum böyle iken bireyleri bilgi kirliliğinden koruyarak, sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla kurulan bir konseyde biz neden yokuz? Konseyin çalışmalarında bizim katkımızın da olması gerekmez mi? Bizim, kurulacak Ulusal Beslenme Konsey'inde yer alan bakanlıklar, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına sözümüz yok. Ancak, veteriner hekimlere bu oluşumda yer verilmemesini, büyük bir eksiklik olarak görüyoruz. Ulusal Beslenme Konseyi'nin uygulamalarında, eğitim faaliyetlerinde veteriner hekimlerin de söz hakkı olması doğru olandır. TVHB Merkez Konseyi olarak bu yanlışın biran önce düzeltilerek Konseyde TVHB'ye yer verilmesini istiyoruz." - BURSA

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