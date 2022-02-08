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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti gelecek hafta Fukuşima'yı denetleyecek - Son Dakika

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti gelecek hafta Fukuşima'yı denetleyecek

08.02.2022 09:21
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti gelecek hafta Fukuşima'yı denetleyecek

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzman heyeti, radyoaktif özellikli atık suyun denize boşaltımı planını denetlemek üzere, gelecek hafta Fukuşima'yı ziyaret edecek.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzman heyeti, radyoaktif özellikli atık suyun denize boşaltımı planını denetlemek üzere, gelecek hafta Fukuşima'yı ziyaret edecek.

Japonya hükümeti, UAEA nükleer emniyet ve güvenlik uzmanlarından oluşan teknik heyetin, 14-18 Ocak'ta ülkede temaslarda bulunacağını duyurdu.

Buna göre heyet, kuzeydoğudaki Fukuşima Nükleer Santralinde biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize salıverilmesi planını denetleyecek.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI), heyetin, hükümet temsilcileri ve santral işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO) yetkilileri ile bir araya geleceğini açıkladı.

UAEA'dan yapılan açıklamada, UAEA Nükleer Güvenlik ve Emniyet Departmanı Başkanı ve Genel Direktör Yardımcısı Lydie Evrard'ın 18 Şubat'ta basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Kyodo ajansı söz konusu boşaltım planının şeffaflığının artırılmasına yönelik UAEA'nın yıl içerisinde iç güvenlik değerlendirme raporu hazırlayacağını duyurdu.

Önceki Suga Yoşihide hükümeti Nisan 2021'de, 2011'deki deprem ve tsunamide hasar gören santralde biriken atık suyun, Pasifik Okyanusu'na salınacağı planını açıklamıştı.

Tokyo hükümetinin kararına, komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken, ABD "anlayışla karşıladığını", UAEA ise desteklediğini açıklamıştı.

Kapasite 2022'de doluyor

Santralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Tesislerde muhafaza edilen ve günden güne artış gösteren ayrışmış suyun, Fukuşima kompleksindeki yaklaşık 1000 tanklık su depolama kapasitesini 2022 sonbaharında doldurması bekleniyor.

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Japonya hükümeti, Fukuşima, Japonya, Nükleer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti gelecek hafta Fukuşima'yı denetleyecek - Son Dakika


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