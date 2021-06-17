Uluslararası Sıfır Karbon Binalar projesi için Gaziantep ve Konya pilot şehir seçildi

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen ve Türkiye'nin faydalanıcı olduğu uluslararası Sıfır Karbon Binalar projesi için Gaziantep ve Konya, pilot şehirler olarak seçildi.

GEF tarafından desteklenen Binalarda Enerji Verimliliği Platformu'nun hayata geçirdiği, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından yürütülen Sıfır Karbon Binalar projesinin Türkiye ayağı başlıyor.

Projeye ilişkin WRI Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığının faydalanıcı olduğu projeyle binaların karbonsuzlaştırılmasına yönelik yerel eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına destek verilecek.

Enerji verimliliği yüksek, enerji ihtiyacını karbon içermeyen kaynaklardan sağlayan ve yıllık işletme sera gazı emisyonları net sıfır veya negatif olan binaların artmasına yönelik proje için Türkiye'den Gaziantep ve Konya pilot şehirler olarak seçildi.

Projeyle sıfır karbon binalara yatırım sağlamak üzere yerel yönetimlerle birlikte, özel sektör paydaşları ve kalkınma bankalarının desteğiyle finans modelleri ortaya konulacak. Türkiye'nin yanı sıra Kolombiya'ya da iki yıl süreyle sıfır karbon binaların hayata geçirilmesi için teknik destek verilecek.

Projeyle ulusal çapta 2050'ye kadar inşaat sektörünün karbonsuzlaşmasına yönelik ulusal katkı beyanları ve diğer stratejilerin geliştirilmesi ve yol haritalarının oluşturulması hedefleniyor. Gaziantep ve Konya'da yapılacak çalışmalar ise yerel yönetimlerle çalışarak binaların karbonsuz hale getirilmesi için yerel eylem planlarını ve yatırımların teşvik edilmesini kapsıyor.

İnşaat sektörü, dünya çapında enerji kaynaklı karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 40'ına neden oluyor. Bu yüzden, binalarda enerji verimliliği ve karbonsuzlaştırma uygulamaları iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında büyük önem taşıyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen WRI Türkiye Direktörü Güneş Cansız, dünyanın çeşitli yerlerinde ve Türkiye'de de yaygın olmamakla birlikte sıfır karbon bina örnekleri olduğunu belirterek, "Sıfır karbon binalara pek sık rastlanmamasının pek çok sebebi var. Yasal düzenlemelerdeki eksiklikler, inşaat sektörü profesyonellerinin teknik eksiklikleri, talep yaratacak farkındalığın oluşmaması, finansmanın sıfır karbon yatırımlarına yönlenmemesi ve gerekli piyasanın oluşmamış olması. Sıfır Karbon Binalar projesiyle bu konuda önemli gelişmeler kaydedileceğini düşünüyorum."