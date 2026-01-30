Ümit Karan Savcılığa İfade Verecek

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde tutuklu bulunan eski futbolcu Ümit Karan'ın 'etkin pişmanlık hükümleri' çerçevesinde ifade vermek için savcılığa başvurduğu ortaya çıktı. Karan'ın önümüzdeki günlerde ifade vermesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde 16 Ocak'ta 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan'ın 'etkin pişmanlık hükümleri' kapsamında ifade verme talebiyle savcılığa başvurduğu ortaya çıktı. Henüz ifadesi alınmadığı öğrenilen Karan'ın önümüzdeki günlerde savcılığa etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade vermesi bekleniyor. - İSTANBUL