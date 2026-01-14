'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında eski milli futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında eski Milli Futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı. Karan'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ümit Karan Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı - Son Dakika
