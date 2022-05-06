Ümit Özdağ, "Bakanlık önüne gideceğim" dedi, izinli personeller göreve çağrıldı - Son Dakika
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Ümit Özdağ, "Bakanlık önüne gideceğim" dedi, izinli personeller göreve çağrıldı

06.05.2022 09:24

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğini açıklaması sonrası bakanlıkta izinli personellerin göreve çağrıldığı, çevik kuvvet sayısının da artırıldığı iddia edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı bir canlı yayında Suriyeli sığınmacılar konusunda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında gelen bir soruya çok sinirlenerek "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" açıklamalarında bulundu.

"11.00'DE TEK BAŞIMA BAKANLIĞIN ÖNÜNDEYİM"

Özdağ ise Bakan Soylu'nun sert sözlerine sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla yanıt vererek, "Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek." ifadelerini kullandı.

"CESARET EDEMEZSEN SENİ BAŞKA YERDE BULURUM"

Yeni bir paylaşımda bulunan Ümit Özdağ, tüm polislerin ve güvenlik görevlilerinin izni sonlandırılıp göreve çağrıldığı iddiasında bulunan bir mesajı alıntılayarak şunları söyledi: "Ben parti genel başkanı olarak gelmiyorum. Bu iş seninle benim aramda. Karşıma çıkmaya cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum."

"DUYDUM Kİ BARİKATLAR KURMUŞSUN"

Bu sabah Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Özdağ bu sefer de başka bir iddia ortaya attı. Zafer Partisi liderinin son tweet'inde, "Duydum ki İstanbul'dan bile çevik kuvvet getirip barikatlar kurmuşsun." ifadeleri yer aldı.

ZAFER PARTİSİ'NDEN UYARI: ÖZDAĞ TEK BAŞINA GİDECEKTİR

Öte yandan Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından ise şu açıklama yapıldı: "Büyük Türk Milleti, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na tek başına gidecektir. Hem partililerimizin hem de milletimizin bireysel veya gruplar halinde herhangi bir provokasyona neden olmamak İçişleri Bakanlığı önüne GİTMEMELERİ önemle rica olunur!"

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Gözler saat 11:00'da: Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı önüne gidecek mi? Gözler saat 11:00'da: Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı önüne gidecek mi? Saat 11.00'de İçişleri'ne gideceğini açıklayan Ümit Özdağ, Süleyman Soylu'ya yeni mesaj: Duydum ki barikatlar kurmuşsun Saat 11.00'de İçişleri'ne gideceğini açıklayan Ümit Özdağ, Süleyman Soylu'ya yeni mesaj: Duydum ki barikatlar kurmuşsun

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