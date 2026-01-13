Ümit Özdağ, Rauf Denktaş'ı Andı

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ömrünü Kıbrıs Türklüğü'nün bağımsızlığına adamış büyük devlet adamı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.
Özdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 14. yıl dönümünde andı. Özdağ, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"Ömrünü Kıbrıs Türklüğü'nün bağımsızlığına adamış büyük devlet adamı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."
