Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, Bakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

08.01.2026 16:30
Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, "Umman ve Türkiye arasındaki ilişkilerin net ve emin adımlarla, doğru yolda ilerlediğini düşünüyoruz ve bu yol karşılıklı güven ve saygı esasına bağlı olarak oldukça gelişmekte. Burada çok ciddi potansiyel ve fırsatlar bulunuyor." dedi.

Busaidi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan'la yaptığı görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmiş ve sağlam olduğunu gösterdiğini belirten Busaidi, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılıklı ziyaretlerinin de iyi ilişkilerin göstergesi olduğuna işaret etti.

Busaidi, bin Tarık ve Erdoğan'ın görüş birliği içinde olduğunu vurgulayarak "İki ülke arasındaki işleri daha da geliştirmek ve daha geniş ufuklara taşımak için ortak irade bulunuyor." diye konuştu.

İki ülke arasındaki siyasi, diplomatik işbirliği ve koordinasyonun temel bir husus ve stratejik esas olduğunu söyleyen Busaidi, "İki ülke arasındaki ilişkiler, hem resmi hem de özel sektör bağlamında katkıda bulunacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Busaidi, ortak çabalarla iki ülke arasında geliştirilecek somut projelerin bölge ülkelerine de fayda sağlayacağını belirtti.

"(Yemen'deki gelişmeler) Bütün paydaşlarla ve komşu ülkelerle istikrarı ve güveni sağlamak için ortak şekilde çabalıyoruz"

Fidan'la bölgedeki gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunduklarını ifade eden Busaidi, "Çünkü bunlar bölgedeki güven, refah ve istikrarı yakından ilgilendiren meselelerdir. Filistin meselesi merkezde kritik meselemiz kalmaya devam edecektir. Yemen'deki mevcut gelişmelerle ilgili istişarelerde bulunduk. Aynı şekilde Suriye, Sudan ve Somali'deki gelişmeleri de ele aldık." dedi.

Busaidi, Türkiye'nin bölgedeki rolüne işaret ederek şunları söyledi:

"Bizler Türkiye'nin üstlenmiş olduğu rolü, hakikaten takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyoruz. Bölgedeki diğer paydaşlarıyla beraber Türkiye'nin üstlendiği bu rol, bölgede çok önemli bir rol, hem bölgesel alanda hem de uluslararası arenada. Aynı zamanda bu rolün siyasi ve insani çabalarımızı desteklediğine inanıyoruz. Bu çalışmalar bölgedeki gerilimleri ve tırmanmaları azaltacak biçimdedir. Böylece siyasi diyalog kanallarının net esaslara dayalı bir şekilde yeniden ihya edileceğine inanıyoruz. Bölgede güven, istikrar ve refahın tohumları atılacak, esasları pekiştirilecektir."

Busaidi, Umman ve Türkiye'nin, bölgenin gelişmesi ve kalkınmasının ancak olumlu ve yapıcı işbirliği ile mümkün olacağına inandığını ifade ederek, "Karşılıklı güven esasları, ülkelerin egemenlik istikrarı ve saygı esaslarına saygı duymaktan geçiyor. Böylece daha istikrarlı bir gelecek inşa edilebilecektir." ifadelerini kullandı.

Umman'ın komşusu olan Yemen'de son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin soruya yanıt veren Busaidi, "Bütün paydaşlarla ve komşu ülkelerle istikrarı ve güveni sağlamak için ortak şekilde çabalıyoruz. Öyle bir çalışma sürdürüyoruz ki, bütün sorunlar diyalog yoluyla, barış yoluyla ve anlaşma yoluyla çözülsün." diye konuştu.

Busaidi, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki durumla ilgili konferansa ev sahipliği yapma girişiminden son derece memnuniyet duyduklarını vurgulayarak "Yemen'de durumların tekrar istikrara dönmesini, normal hayata dönülmesini, böylece Yemen'in çıkarlarını, güvenini sağlayacak şekilde sonuçlanmasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

