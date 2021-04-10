UNESCO, "Geleceğin Eğitimi" ile ilgili fikirleri ortaya çıkardı - Son Dakika

UNESCO, "Geleceğin Eğitimi" ile ilgili fikirleri ortaya çıkardı

10.04.2021 15:29
UNESCO,

ISEWorld Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programları Genel Müdürü Gökyar Karşit, "Kovid sadece Bakanlığa değil, hepimize gerçek bir mücadele ortamı ve gerçek sorumluluklar yüklüyor.

ISEWorld Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programları Genel Müdürü Gökyar Karşit, "Kovid sadece Bakanlığa değil, hepimize gerçek bir mücadele ortamı ve gerçek sorumluluklar yüklüyor. Burada bizlere düşen bu yazıyı okuduktan ve UNESCO'nın değerli fikirlerini öğrendikten sonra üstümüze düşeni yapmak. Türkiye'deki Milli Eğitim Bakanlığı bir çok ülkeye göre daha köklü ve etkin bir geçmişi var. Eğitimde Küresel dayanışmayı bizler başlatabiliriz." ifadelerini kullandı.

ISEWorld'den yapılan açıklamaya göre, UNESCO Geleceğin Eğitimi ile ilgili uluslararası komisyonu Kovid salgını sonrası 9 fikri ortaya çıkardı.

Verilen bilgiye göre, UNESCO'nun "Yarının eğitimi getirecek somut eylemler için dokuz fikir" önerileri şu öğelerden oluştu:

"Eğitim tüm katılımcıların ortak bir değeri olarak güçlendirin, eğitim geliştiğinde herkes gelişir. Eğitime ulaşmanın tanımını bilgiye ulaşmanın önemini vurgulayacak şekilde değiştirin. Öğretmenlik mesleğine ve öğretmen iş birliğine değer verin. Öğrencilerin, çocukların ve gençlerin katılımını teşvik edin. Eğitimi dönüştürürken okulların sağladığı sosyal alanları koruyun.

Öğretmenler ve öğrenciler için ücretsiz ve açık kaynak teknolojilerini kullanılabilir hale getirin. Eğitim programları içinde bilimsel okuryazarlığı sağlayın. Eğitimin yerel ve uluslararası finansmanını korunaklı hale getirin. Mevcut eşitsizlik düzeylerini sona erdirmek için küresel dayanışmayı ilerletin."

"Tüm dünyada okulların kapanması 1,5 milyar öğrenciyi etkiledi"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen ISEWorld Genel Müdürü Gökyar Karşit, salgının sadece Bakanlığa değil, herkese gerçek bir mücadele ortamı ve gerçek sorumluluklar yüklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada bizlere düşen bu yazıyı okuduktan ve UNESCO'nın değerli fikirlerini öğrendikten sonra üstümüze düşeni yapmaktır. Tüm dünyada okulların kapanması 1,5 milyar öğrenciyi etkiledi. Bu kadar öğrenciyi düşündüğünüz zaman yerel çözümlerin yerine, tüm dünyadaki uygulamaları da içeren çözümler üretmemiz, gerekliliği ortaya çıkıyor. Türkiye'deki Milli Eğitim Bakanlığı bir çok ülkeye göre daha köklü ve etkin bir geçmişi var. Eğitimde Küresel dayanışmayı bizler başlatabiliriz. Bugün Afrika'da diğer ülkelere kıyasla dijital bir uçurum var. Eğitimde internet kullanımında yüzde 50 olan dünya ortalaması, bu ülkelerde yüzde 18, bilgisayar altyapısını kıyaslamaya hiç gerek yok. Türkiye, dijital eğitimde dünyanın ilk 10 ülkesi arasında.

Dijital eğitimde Telekom altyapısını kullanarak dijital eğitimi ülke gelenine yaymış, programlarını ve sistemlerini geliştirmiş durumda. Milli araç ve ekipmanlarımızı yaratmakta çok önemli bir özgüvenimiz son yıllarda ortaya çıktı. Bizler gidip, gelecekte ekonomi, özellikle tarım alanında bizler dünya için önemli olacak bu ülkelere gidip dijital eğitim yatırımlarını yapmalıyız. Bu ülkelerde öncülük yapmak ve bu ülkelerin geleceğine dokunmak bizlere yakışır. Somali'de yaptıklarımız Afrika'yı geçmişten bu yana sömüren ülkeleri kıskandırıyor, bizlere de gurur veriyor."

Kovid sonrası PISA'nın bir anlamı kalmayacak, Hibrit PISA gelecek

Karşit, PISA'nın adının OECD web sitesinde Uluslararası Öğrenci Değerlendirmesi olarak geçtiğinin altını çizerek, ülkelerin eğitim ve öğretimlerinin öğrenciye bağlı olarak ölçüldüğünü ancak ülkelerin eğitimle ilgili altyapı ve sistemlerinin ölçülmediğini aktardı.

Kovid sırasında herkesin eğitimde sıfır noktasına çekildiğini bildiren Karşit, "Eğitiminin dijital altyapısını oluşturan ülkeler zamanla öne çıkacaktır. Şu anda PISA tekrar yapılsa, sonuçlar çok farklı çıkacaktır. Halbuki daha önceki PISA'larda öğrencilerin eğitiminde dijital altyapı sınırlı idi. Demek ki bizlerin bundan sonra yeni bir ölçmeye ihtiyacımız olacak. Kovid sonrası PISA'nın bir anlamı kalmayacak, Hibrit PISA gelecek." ifadelerini kullandı.

Karşit, hibrit eğitimin yerinin önemli olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milli Eğitim Bakanımızın da Kovid sonrası, EBA'yı artık eğitimde kullanmaya devam edeceğini söylemek yanlış olmaz. Hatta bu konudaki tercih edilen bir ısrar ülkemizdeki gençlerin teknoloji ile iç içe olmalarına, teknoloji olumlu yönde kullanmalarına da rehberlik edecektir. Değişen bu şartlara bu kadar hızlı adapte olup uygulamaya geçebilen başka bir ülke yok, o nedenle bir çok ülke için örneğiz, ve bu konudaki liderlik pozisyonumuzu o ülkelere de giderek sürdürmeliyiz."

ISE Amerika'dan sonra Kanada Programlarını Anadolu Lisesi Öğrencileri için açıyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, uluslararası eğitimi ulaşılabilir kılma hedefinde olan ISEWorld, öğrencilere şimdi de Kanada'dan Dönüşüm Muhteşem Olacak programını başlatılıyor.

Böylece öğrenciler Kanada'da bir dönem okuduktan sonra Türkiye'ye dönerek, dönem kaybı yaşamadan, eğitimlerine kendi okullarında devam edebilecekler.

ISEWorld, UNESCO 9 maddeleri sonrası üzerini düşeni yaparak yeni projeler ile lise öğrencilerine kültürlerarası lise değişim programlarını sunmaya devam edecek.

Kanada'da okuyacak 120 başarılı öğrenci, programlarını tamamlama şartlarından bir tanesi de Türk kültürü, örf ve adetlerini, Kanada lise eğitimleri sırasında Kanadalılara anlatmak olacak.

Bunun için öğrenciler Ağustos ayında, Toronto ve Vancouver'a gidişleri öncesi 4 günlük Smart Guide olarak adlandırılan oryantasyon programından geçirilecekler.

Öğrenciler Türkiye ve Kanada arasında sadece bir dostluk köprüsü değil, aynı zamanda okulları arasında bir akademik köprü kurulmasını sağlayacaklar.

Türkiye'deki okulları ile Kanada'daki okullar öğrencilerin eğitimleri süresince Anadolu Liseleri için yaratılmış bir platform olan Basecamp Başarı modülü ile iletişim de kalarak eğitim programları konusunda paylaşımda bulunacaklar.

Örnek olarak, Anadolu liselerinde matematik dersinde kullanılan kitaplar ve kaynaklar ile Kanada'daki Calculus olarak adlandırılan matematik dersinde kullanılan kaynak ve kitapları karşılaştırma imkanlarına okul müdürleri ve öğretmenleri sahip olacaklar.

UNESCO'nun 3. ve 6. maddelerini böylelikle ISE World Kanada'dan Dönüşün Muhteşem Olacak programı ile Anadolu Liselerinin hizmetine sunmuş olacak.

ISEWorld web sitesi üzerinden yapılan Kanada lise programı başvuruları 15 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanıyor.

milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Kanada, Lise, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi UNESCO, 'Geleceğin Eğitimi' ile ilgili fikirleri ortaya çıkardı - Son Dakika Ekonomi


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