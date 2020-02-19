Son Dakika › Dünya › UNICEF ve WHO araştırması: Dünya üzerindeki çocuk ve ergenlerin sağlığı tehdit altında - Son Dakika Dünya
UNICEF ve WHO araştırması: Dünya üzerindeki çocuk ve ergenlerin sağlığı tehdit altında
6 saat önce
UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir araştırmaya göre iklim değişikliği, çevre kirliliği, gelir adaletsizliği gibi sorunların günümüz çocuklarının sağlığını büyük oranda etkilediği ortaya çıktı. Araştırma sonuçları İngiliz tıp detgisi Lancet tarafından masaya yatırıldı.
Yapılan bir araştırmaya göre iklim değişikliği, çevre kirliliği, gelir adaletsizliği gibi sorunların günümüz çocuklarının sağlığını büyük oranda etkilediği ortaya çıktı.
Yetkililer özellikle sosyal medya üzerinden çocuklarla ilgili toplanan veriler doğrultusunda yapılan reklam kampanyalarının büyük risk taşıdığını belirtiyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:35
Son Dakika NATO toplantısında kriz! Yunanistan heyeti, Türkiye talebi reddedilince toplantıyı terk etti Türkiye'nin İdlib'e yönelik operasyon mesajına Rusya'dan yanıt: En kötü senaryo olur Üniversitede 'cinsel ilişki karşılığı yüksek not' skandalı patlak verdi, 2 öğretim görevlisi izne çıkarıldı ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esed'e İdlib çağrısı: Türkiye'nin gözlem noktalarına saldırmayın