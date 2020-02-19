UNICEF ve WHO araştırması: Dünya üzerindeki çocuk ve ergenlerin sağlığı tehdit altında

Yapılan bir araştırmaya göre iklim değişikliği, çevre kirliliği, gelir adaletsizliği gibi sorunların günümüz çocuklarının sağlığını büyük oranda etkilediği ortaya çıktı.



Yetkililer özellikle sosyal medya üzerinden çocuklarla ilgili toplanan veriler doğrultusunda yapılan reklam kampanyalarının büyük risk taşıdığını belirtiyor.