UNICEF ve WHO araştırması: Dünya üzerindeki çocuk ve ergenlerin sağlığı tehdit altında - Son Dakika
Son Dakika Dünya UNICEF ve WHO araştırması: Dünya üzerindeki çocuk ve ergenlerin sağlığı tehdit altında - Son Dakika Dünya

UNICEF ve WHO araştırması: Dünya üzerindeki çocuk ve ergenlerin sağlığı tehdit altında

6 saat önce

UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir araştırmaya göre iklim değişikliği, çevre kirliliği, gelir adaletsizliği gibi sorunların günümüz çocuklarının sağlığını büyük oranda etkilediği ortaya çıktı. Araştırma sonuçları İngiliz tıp detgisi Lancet tarafından masaya yatırıldı.

UNICEF ve WHO araştırması: Dünya üzerindeki çocuk ve ergenlerin sağlığı tehdit altında, System.String[]

Yapılan bir araştırmaya göre iklim değişikliği, çevre kirliliği, gelir adaletsizliği gibi sorunların günümüz çocuklarının sağlığını büyük oranda etkilediği ortaya çıktı.


Yetkililer özellikle sosyal medya üzerinden çocuklarla ilgili toplanan veriler doğrultusunda yapılan reklam kampanyalarının büyük risk taşıdığını belirtiyor.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:35 
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