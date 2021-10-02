Üniversiteye hazırlanan Çukurcalı öğrenciler motivasyon için Marmaris'te - Son Dakika

Çukurca Belediyesi ve Cumhur İttifakı'nın organizasyonuyla, üniversiteye hazırlanan öğrenciler "motivasyon etkinlikleri" kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden lise mezunu ve üniversiteye hazırlanan 15 öğrenci, AK Parti ve MHP Marmaris İlçe teşkilatları üyelerince Çetibeli Mahallesi giriş noktasında karşılandı.

Marmaris'in tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek öğrenciler, bir hafta boyunca çevre ilçelere de geziler yapacak.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin doğusundan batısına gençlerin kendilerinin başının tacı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin parlak geleceği gençleri Marmaris'te ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gökmen, "Sizler Türkiye'nin geleceğisiniz. İleride hepiniz birer avukat, doktor, mühendis, öğretmen olacaksınız. Sizlere bu zorlu yolunuzda bir nebze de olsa rahatlama, nefes alma imkanı sunabildiysek ne mutlu bize. Sizlere zorlu mücadelenizde başarılar dilerim." dedi.

MHP İlçe Başkanı İbrahim Bolatkıran da gençlerle gurur duyduklarını, Marmaris gezisinin üniversite sınavlarına katkı sunmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Çukurcalı öğrenciler de ilçeye gelir gelmez gördükleri ilgiden memnun olduklarını ifade etti.