ÜNLÜ OYUNCU ÇOCUKLARINI İSTEDİ; EŞİ "KORONAVİRÜS" İDDİASINDA BULUNDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÜNLÜ OYUNCU ÇOCUKLARINI İSTEDİ; EŞİ 'KORONAVİRÜS' İDDİASINDA BULUNDU - Son Dakika

ÜNLÜ OYUNCU ÇOCUKLARINI İSTEDİ; EŞİ "KORONAVİRÜS" İDDİASINDA BULUNDU

6 saat önce

YURTDIŞINDAN kısa süre önce dönen ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, boşanma aşamasında olduğu eşindeki çocuklarını almaya gitti.

ÜNLÜ OYUNCU ÇOCUKLARINI İSTEDİ; EŞİ
YURTDIŞINDAN  kısa süre önce dönen ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, boşanma aşamasında olduğu eşindeki çocuklarını almaya gitti. Ancak eşi Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın koronavirüs için öngörülen  14 günlük karantina süresini  doldurmadığı gerekçesiyle çocuklarını vermek istemedi. Şaşmaz, görme hakkı bulunduğu çocuklarını polis, avukat ve pedagog eşliğinde icra yoluyla aldı.

Ukrayna'da bulunan ve 4 Mart'ta Türkiye'ye dönen Necati Şaşmaz, 6.5 ve 1.5 yaşlarındaki iki oğlunu almak için bu sabah boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz'ın Üsküdar'da bulunan evine gitti. Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın yurtdışından döndükten sonra 14 günlük karantina sürecini geçirmediğini, çocuklarının ise hasta oldukları için bağışıklık sistemlerin düşük olduğunu belirterek vermek istemedi. Ancak Necati Şaşmaz, avukat, polis ve pedagog eşliğinde çocuklarını aldı.

2 SAAT SÜRDÜ

Çocukların alınması için yasal işlemlerin yapıldığı sırada taraf avukatları arasında sık sık sözlü tartışmalar yaşandı. Karşılıklı beyanların resmi belgeye döküldüğü aşamalarda Necati Şaşmaz, siyah bir panelvanın içinde bekledi. Bu sırada boşanma aşamasındaki eşi ise evinden çıkarak avukatlarıyla sık sık görüştü. Yaklaşık 2 saat süren işlemler ve sözlü tartışmaların ardından Necati Şaşmaz iki oğluyla birlikte evin önünden ayrıldı. Aracın ön yolcu koltuğunda ise oyuncu Doğuhan Güney'in olduğu görüldü.

"İCRA MARİFETİYLE ÇOCUKLARI ALMIŞTIR"

Nagehan Şaşmaz'ın avukatı Nazlı Kara, "Necati Şaşmaz kısa bir süre önce yurtdışından dönmüştür ve bu nedenle koronavirüs tehlikesi altındadır. Sağlık Bakanlığı da zaten yurtdışından dönenlerin 14 gün boyunca kendini karantina altına alması gerektiği hususunda uyarıda bulunmuştur. Müşterek çocuklar şu anda hastadır ve bağışıklıkları düşüktür. Bu nedenle müvekkilim tarafından babalarının bir test yaptırması ve sağlıklı çıkması durumunda çocukları görmesi istenmiştir. Ancak maalesef Necati Şaşmaz bunların hiçbirine kulak asmamıştır ve icra marifetiyle çocukları almıştır" dedi.

Avukat Nazlı Kara, Nagehan Şaşmaz'ın karantina süreciyle ilgili olarak başvuruda bulunacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-------------------

Avukat Nazlı Kara'nın açıklamaları

Muhabir anonsu (Gülseli KENARLI)

Evin önünden görüntüler

Avukatların konuşmaları

Evrakların işlenmesi

Muhabir anonsu (Gülseli KENARLI)

Evin görüntüsü

Nagehan Şaşmaz'ın görüntüsü (lacivert taytlı-yelekli)

Pedagogun görüntüsü (kapişonlu)

Aracın gidişi

Doğuhan Güney'in görüntüsü

Detaylar


- İstanbul
Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım Son Dakika: Türkiye'nin uçuş yasağı uyguladığı ülke sayısı 20'ye yükseldi Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum         
20:17
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı         
17:34
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu         
16:52
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın         
13:51
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi         
13:34
Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti         
13:10
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
12:10
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi         
11:40
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir         
10:06
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar         
10:06
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi         
23:42
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 20:48:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ÜNLÜ OYUNCU ÇOCUKLARINI İSTEDİ; EŞİ "KORONAVİRÜS" İDDİASINDA BULUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]