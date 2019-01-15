Ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses'in Annesi Hayatını Kaybetti
54 dakika önce
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in annesi hayatını kaybettiİSTANBUL - İbrahim Tatlıses,'in annesi Leyla Tatlı, hayatını kaybetti.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in annesi hayatını kaybetti
İSTANBUL - İbrahim Tatlıses,'in annesi Leyla Tatlı, hayatını kaybetti. Tatlıses, annesinin vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurdu.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı bugün hayatını kaybetti. Annesinin vefat haberini sosyal medaya hesabından duyuran İbrahim Tatlıses, "Baştacım kıymetlim anam, Leyla Sultan'ım Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Acımız çok büyüktür. Cenazesi 16 Ocak Çarşamba günü ikindi namazına müteakiben Zincirlikuyu Camii'nde Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir" paylaşımını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:09 Kaynak: İHA
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Sanatçı İbrahim Tatlıses'in Annesi Hayatını Kaybetti