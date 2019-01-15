Son Dakika Haberleri: Ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses'in Annesi Hayatını Kaybetti

Ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses'in Annesi Hayatını Kaybetti

54 dakika önce

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in annesi hayatını kaybettiİSTANBUL - İbrahim Tatlıses,'in annesi Leyla Tatlı, hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in annesi hayatını kaybetti

İSTANBUL - İbrahim Tatlıses,'in annesi Leyla Tatlı, hayatını kaybetti. Tatlıses, annesinin vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurdu.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı bugün hayatını kaybetti. Annesinin vefat haberini sosyal medaya hesabından duyuran İbrahim Tatlıses, "Baştacım kıymetlim anam, Leyla Sultan'ım Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Acımız çok büyüktür. Cenazesi 16 Ocak Çarşamba günü ikindi namazına müteakiben Zincirlikuyu Camii'nde Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir" paylaşımını yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:09 Kaynak: İHA

Zincirlikuyu, İbrahim Tatlıses, Genel
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