Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması

13.01.2026 11:56
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil 6 kişi gözaltına alındı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması, yeni operasyonlarla devam ediyor. Son olarak oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması, yeni operasyonlarla devam ediyor. Soruşturma kapsamında geçen hafta Bebek Otel ve bir eğlence merkezine düzenlenen operasyonda yeni isimler gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Ceren Alper dün tutuklanmış, Burak Fahri Yön, Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün yeni isimlerin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamaya göre, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı. Başsavcılık açıklamasında gözaltındaki isimlere yönelik bir dizi suçlama sayıldı ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belrtildi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
