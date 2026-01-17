Ünye'de Oto Tamircisinde İki Kişi Ölü Bulundu

ORDU'nun Ünye ilçesinde bir oto tamir dükkanında çalışan Oğuzhan Bölükbaşı ile arkadaşı Sami Güzel, iş yerinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde bir oto tamir dükkanında meydana geldi. Kepengin tam kapalı olmadığını fark eden komşu esnaf, içeriye girdi. Dükkanda bakım ustası olarak çalışan Oğuzhan Bölükbaşı ile arkadaşı Sami Güzel'in yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Oğuzhan Bölükbaşı ile Sami Güzel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk incelemede; Bölükbaşı ile Güzel'in elektrik akımına kapıldıkları üzerinde duruluyor. Bölükbaşı ile Güzel'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek. Diğer yandan Oğuzhan Bölükbaşı'nın, arkadaşı Sami Güzel'in otomobilini tamir etmek için dün saat 21.00 sıralarında birlikte dükkana geldikleri belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Yücel ARSLANTEKE/ Ordu,