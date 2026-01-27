Ordu'nun Ünye ilçesinde yangın çıkan samanlık kullanılamaz hale geldi.
Denizbükü Mahallesi'nde Ahmet Tokaç'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Ünye'de Samanlıkta Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?