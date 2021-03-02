Ürdün Dışişleri Bakanı, İsrailli mevkidaşıyla ikinci kez bir araya geldi - Son Dakika

Ürdün Dışişleri Bakanı, İsrailli mevkidaşıyla ikinci kez bir araya geldi

02.03.2021 19:05
Ürdün Dışişleri Bakanı, İsrailli mevkidaşıyla ikinci kez bir araya geldi, System.String[]

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile bir araya geldi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile bir araya geldi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki bakanın görüşmesi, Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın (İsrail kontrolünde - Allenby) Ürdün tarafında gerçekleşti.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bu gelişmelerin Filistin ve İsrail arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması çabalarına yansıması ele alındı.

Ürdün'ün Batı Şeria'ya ihracatına ilişkin meselelerin de tartışıldığı görüşmede ayrıca su, ulaşım, ticari hareketin düzenlenmesi, ihracat ve sınır geçişlerindeki hareket akışına ilişkin konular masaya yatırıldı.

İki devletli çözüm vurgusu

Ürdünlü bakan, İsrailli mevkidaşına adil ve kapsamlı barışa ulaşmak için iki devletli çözümden başka bir alternatif olmadığını vurguladı.

Safedi, ayrıca Ürdün-İsrail Barış Anlaşması da dahil İsrail'in Arap ülkeleriyle imzaladığı hiçbir barış anlaşmasının, Filistin meselesinde iki devletli çözüm temelindeki bir çözümün yerini tutamayacağını belirtti.

Ayrıca yerleşim birimleri inşasına ve Mescid-i Aksa'daki tüm provokatif uygulamalara son verilmesi gerektiğine dikkati çeken Safedi, mevcut hukuki ve tarihi statü ile işgalci güç olarak yasal yükümlülüklere saygı gösterilmesinin gerekliliğini ifade etti.

İsrailli Bakan Ashkenazi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ürdünlü mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmede, ticaret, ithalat-ihracat, su, turizm ve konsolosluk konularına odaklanarak iki ülke arasında ve Filistinlilerle ticari, ekonomik ve sivil iş birliğinin güçlendirilmesi meselelerinin ele alındığını kaydetti.

Ashkenazi ayrıca bölgesel gelişmelerin yanı sıra yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verilen ortak mücadele ile bölgenin tamamında yaşanan zorlukların görüşüldüğünü kaydetti.

Resmi ve aleni şekilde ikinci kez bir araya gelen Safedi ile Ashkenazi daha önce de 3 Aralık'ta bir görüşme gerçekleştirmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün Dışişleri Bakanı, İsrailli mevkidaşıyla ikinci kez bir araya geldi - Son Dakika


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