Ürdün ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Ürdün ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı

24.02.2021 20:31
Ürdün ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 22, Irak'ta 13 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 22, Irak'ta 13 kişi daha hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, 22 kişinin Kovid-19'dan öldüğünü, 4 bin 24 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, ülkede salgından ölenlerin toplam sayısının 4 bin 611'e çıktığı, vakaların 376 bin 441'e yükseldiği belirtildi. Sağlığına kavuşanların sayısının ise 341 bin 21 olduğu kaydedildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 salgınında 13 kişi daha vefat etti, 4 bin 306 yeni vaka kaydedildi.

Irak'ta 2 bin 110 kişi ise iyileşti.

Virüs kaynaklı can kaybının 13 bin 324'e yükseldiği ülkede, toplam vaka sayısı 680 bin 288'e, iyileşenlerin sayısı da 625 bin 447'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, Ürdün, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


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