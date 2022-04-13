Uşak'ta ağılda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 16 hayvan telef oldu - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde ağılda çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Şaban köyü yolunda bulunan Rasık Metin'e ait ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Metin'in müdahale etmeye çalıştığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Vücudunda yanıklar oluşan ve ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Metin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yangında 16 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kaynak: AA
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