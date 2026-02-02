Uşak\'ta Kaza: 5 Yaralı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ulubey-Uşak karayolu Köseler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D.Ö. (24) idaresindeki 45 LM 065 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İ.D. (44) yönetimindeki 64 ABL 297 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 45 LM 065 plakalı otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten tarlaya savruldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince sürücü S.D.Ö. Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer otomobilin sürücüsü İ.D. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan A.D. (38), A.B. (43) ve H.D. (59) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatılırken, 45 LM 065 plakalı otomobilin kazada hurdaya döndü. - UŞAK