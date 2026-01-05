Uşak\'ta Kaza: Araç Bahçeye Devrildi

Uşak'ta kontrolden çıkan otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Çevre Yolu Çokkozlar mesire alanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ö.K. (25) idaresindeki 64 DU 556 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yaklaşık 15 metre yükseklikten bahçeye devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince kazada yaralanan sürücü, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK