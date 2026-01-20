Uşak'ta traktör ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Uşak-Ulubey kara yolunda ilerleyen A.K. (25) yönetimindeki 64 BF 018 plakalı panelvan, Köseler köyü yakınlarında R.Y. (24) idaresindeki 64 ABM 249 plakalı traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü, panelvan devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Traktör ve Panelvan Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?