Uşak'ta Yayaya Motosiklet Çarptı, Hayatını Kaybetti

15.01.2026 22:21
Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki Mehmet Türkan, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Uşak'ta yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi Değirmendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. (30) idaresindeki 64 AEM 319 plakalı motosiklet, Değirmendere Caddesi üzerinde seyir halindeyken, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Türkan'a (84) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Türkan metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü ile Mehmet Türkan, kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Mehmet Türkan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Türkan'a motosikletin çarptığı ve çarpmanın ardından sürüklendiği anlar görüntülere yansıdı. - UŞAK

Kaynak: İHA

