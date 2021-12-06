Üsküdar'da ekmeğe 'usulsüz zam' sonrası denetimler başladı - Son Dakika

Üsküdar'da ekmeğe yapılan usulsüz zamlar sonrası zabıta ekipleri, fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Ekipler önce ekmeğin fiyatını ardından gramajını kontrol etti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 10 Kasım itibariyle ekmeğin 230 gram ekmeğin 2,5 liradan satışa sunulacağı duyurulmuştu. Yapılan açıklama sonrası bazı fırınlarda ekmeğin 3 liradan satışa sunulması sonrası, vatandaşlar durumu tepkiyle karşıladı. Şikayetler üzerine Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde fırın denetimi gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında zabıta ekipleri, girdikleri fırında önce ekmeğin fiyatını ardından gramajını kontrol etti.

"Biz ekmeği 270 gram üreterek 3 liraya satıyoruz"

Denetimler sonrası konuşan fırın işletmecisi Murat Yılmaz, "Denetimde ekmeklerin gramajını tarttılar. Devletin verdiği 230 gram ekmekte 2,5 lira fiyat konulmasıydı. Biz ekmeği 270 gram üreterek 3 liraya satıyoruz. Vatandaşta fiyatları pahalı buluyor. Bize tepki gösteriyor. Bizde ona göre ayarlama yapıyoruz. Usulsüz fiyat belirleyen esnaf arkadaşlardan da devletimizin belirlediği fiyatları uygulamasını isterim " diye konuştu. - İSTANBUL